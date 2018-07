Nejhorší jednička draftu v historii NHL? Talent Rusa byl velký omyl

dnes 11:49

Je mu 24 let, tudíž by měl mít to nejlepší teprve před sebou. Zvlášť když je to jednička draftu NHL. Ruský hokejista Nail Jakupov je už však dávno za zenitem. V zámoří vyhořel a vrací se domů do Petrohradu.