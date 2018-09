Čtyři góly? Nešlo o nejlepší zápas kariéry, překvapil devastátor Němec

„Dneska nám to tam napadlo, ale nesmíme se z toho zbláznit a další zápas zase hrát to svoje, co nám přináší úspěch,“ zavelel Němec.

Nepřál jste si, ať ten zápas nekončí, když jste se tak rozparádil?

Naopak, říkal jsem si, ať už je konec a nevystřílíme se. Ještě nás čeká spousta zápasů a ty góly budou potřeba i jindy. Občas si člověk říká, že je zbytečné nasypat tolik gólů v jednom zápase.

Šlo o váš nejlepší zápas kariéry?

Za nejlepší považuji ten z první extraligové sezony, když jsem hrál za Kometu proti Vítkovicím, my vyhráli 8:2, já dal svůj první gól v extralize a nakonec jsem to završil s bilancí 2+3. Na to rád vzpomínám.

Utkání v Chomutově to nepřekonalo?

Ne, protože premiérová trefa za zapíše do paměti navždycky, to bude top událost. To překoná snad jen titul, k tomu je ale ještě daleko.

Po chybě brankáře Dvořáka jste zkompletoval hattrick, dal jste snadnější gól?

To už si snad ani nejde představit, ale na to se historie ptát nebude. Snažil se rozehrát hokejkou, puk mu skočil mezi nohy a pro mě bylo jednoduché ho doklepnout do brány. Taková chyba se v extralize stane jednou za život. Ani jsem se tolik neradoval, když jsem si uvědomil, kolik mě bude hattrick stát a že jsem ten gól dostal zadarmo. Až jsem si říkal, že gólman chtěl, abych zaplatil. Když jsem pak dal čtvrtou branku, řekl jsem si, že hattrick je oprávněný a rád zaplatím.

V extralize jste ještě čtyři góly za zápas nevstřelil. A jindy?

Teď v létě v Klatovech dokonce pět. Ale nevím, jestli se to dá počítat, je to přece jen 2. liga. Kluci říkali, že jsem konečně našel soutěž, kterou můžu hrát. Doufám, že jsem teď ukázal, že na extraligu ještě nejsem úplně starej a marnej. Jo, je to veselý, ale nepřeceňoval bych to.

Ani to, že vedete tabulku střelců se šesti zásahy?

Když to bude po 50 kolech, budu tomu přikládat váhu.

Loni jste hrál v Kometě a Mladá Boleslavi, jak vám zatím Plzeň svědčí?

Zatím dobře. Dostávám spoustu prostoru, přesilovky, hraju s parádními nahrávači, servíruje mi to tam Jarda Kracík. Dostal jsem nějakou úlohu, kterou se mi daří plnit, je to fajn. Začátek je parádní, ale nechci to zakřiknout.

Nebylo vám Chomutova až líto?

Vzhledem k tomu, jaké finanční problémy měl Chomutov poslední sezonu, tak si myslím, že moc kvalitních hráčů nebo extratřída, která by dokázala rozhodovat zápasy, se sem nepožene. Musí hrát s tím, co mají, s klukama, co nejsou hvězdy, co budou bojovat. Zatím to ukazovali ve všech zápasech, bohužel ta bojovnost nestačila. Na jednu stranu mi jich líto je, na druhou stranu jsem tady v roli soupeře a nemusí mě to zajímat, když to řeknu ošklivě. Musí se s tím vyrovnat, aby byli v extralize důstojným soupeřem, ale třeba se ještě zvednou, to je všechno ve hvězdách.

A nebudete mít vy naopak nos nahoře?

Tohle nehrozí. Vyhráli jsme všechny zápasy v Lize mistrů a porazili i jejího vítěze a nikdo v oblacích nelítal. Byli jsme pořád nohama na zemi a hráli jsme, co jsme chtěli. Každý věděl, že extraliga bude jiná. Jedno vítězství nás nemůže vystřelit do oblak, bude to v pohodě.