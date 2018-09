České naděje v Bostonu. Lauko sází góly, Vladařovi radí Chára

Poznává nový svět.

Odlišný kontinent, užší kluziště, přímočařejší herní styl.

Na čas odložil dres chomutovských Pirátů. Rozhovory najednou rozdává v angličtině, přihrávky do jízdy mu neposílají Ivan Huml s Vladimírem Růžičkou mladším.

Kdekdo by byl vyjukaný. Jakub Lauko se však v Severní Americe rozkoukává směle, bez ostychu. Vrhá se do střel, sráží se, bojuje. A také skóruje.

Trefil se v obou dosavadních přípravných utkáních, proti Washingtonu se pokaždé prosadil prudkou střelou mezi betony. Nejprve uspěl proti Pheonixovi Copleymu, poté v noci na středu vyzrál na jedničku obhájců Stanley Cupu Bradena Holtbyho a pomohl k výhře 5:2.

„Když jsem skočil z trestné lavice na led, proběhlo mi hlavou, že bych mohl dostat přihrávku. Stalo se. Pak jsem doufal, že stihnu puk dojet a překonám gólmana. Povedlo se,“ popisoval Lauko.

Takhle pálí Jakub Lauko:

Lauko, v červnu draftovaný ze 77. místa, při úspěšném sólu potvrdil, že bruslení je jeho velkou devízou. A znovu ukázal, jak svižně umí pálit zápěstím. Před reportéry se ale nechvástal, naopak si vyčítal dvě vyloučení a prohrané bitvy o kotouče.

„Nejsem spokojený se svým výkonem,“ vykládal. Nohama zůstává pevně na zemi, je na sebe přísný.

Sebekritického teenagera se zastal Joe Sacco, jeden z bostonských koučů. „Je mu teprve osmnáct, raději se dívám na pozitivní věci, které na kluzišti ukázal. Rychle bruslí, má šikovné ruce. Jsem rád, že máme příležitost ho vidět v akci.“

Sacco má na starost bostonské „béčko“, ti známější borci jako třeba David Pastrňák, Brad Marchand či Jaroslav Halák jsou na hokejové „misii“ v Číně.

Vladař s cizí maskou

Sacca potěšilo také sebejisté vystoupení Vladaře, dvacetiletého gólmana, který už dva roky sbírá zkušenosti na bostonských farmách.

Čahoun mezi třemi tyčemi kryl 31 ran a pomohl ubránit sedm z osmi přesilovek soupeře. „Nepřipustil, aby se washingtonští hráči dostávali k dorážkám, skvěle reagoval na jejich rychlé kombinace. Chytal opravdu dobře, byl rozdílovým mužem,“ smekl Sacco před Vladařem v rozhovoru pro klubový web.

Vladař s úsměvem na tváři vyprávěl, že mu dal před zápasem cennou radu Zdeno Chára, slovenský kapitán Bostonu.

„Ráno jsem se se Zdenem pobavil o přesilovkách Washingtonu a poradil mi, že Nicklas Bäckström bude střílet jen málo a spíš zkusí nahrávat do vyložených šancí. A také to tak bylo. Budu mu za to muset poděkovat, až ho potkám.“

Vladař neobstál jen proti nápadům švédského centra či střelám další hvězdy T.J. Oshieho, vypořádal se i s tím, že musel na pár minut nosit cizí masku. Po střetu se soupeřem se mu totiž na přilbě uvolnil řemínek, a tak musel poprosit o ochranu obličeje svého náhradníka Kylea Keysera.

„Byl to divný pocit. Snažil jsem se dál myslet na hru, ale nebylo to dobré. Dostal jsem pukem do krku, špatně jsem viděl na puk,“ postěžoval si.

Vladař i přes tyto nepříjemnosti stejně jako Lauko zanechal dobrý dojem. A teď bude jistě držet palce Pastrňákovi, který s dalšími bostonskými hokejovými „věrozvěsty“ nastupuje v Pekingu proti Calgary.