Mrázek: Ovečkin by si Stanley Cup zasloužil, Holtby možná rozhodl finále

Aby bylo jasno, Mrázek rozhodně Holtbyho manévr z druhého finálového mače neznevažuje.

Stanley Cup 2018 Program a výsledky

Ba naopak, brankářského kolegu chválí a okamžik, k němuž došlo těsně před koncem třetí třetiny za těsného stavu 3:2 pro Washington, považuje za klíčový.

„Holtby tam dal hokejku a vyšlo mu to, udělal úžasný zákrok. Blýskl se ve chvíli, kdy to Washington potřeboval nejvíc. Jeho zákrok přišel v pravý čas,“ říká šestadvacetiletý Čech, naposledy chytající za Philadelphii.

Podívejte se na klíčový zákrok Bradena Holtbyho:

„Může to být rozhodující moment celého finále, protože Vegas mohlo vyrovnat a poté vyhrát v prodloužení. Vedlo by 2:0 na zápasy, místo toho se série srovnala a teď už Washington vede (2:1, další zápas se hraje v noci na úterý - pozn. red.),“ dodává.



Jak zastavil Boyla? Hokejku dávám do vzduchu

Když Mrázek vyřkne větu „jednou to chytnete, desetkrát zase ne“, dobře ví, o čem mluví.

Sám před dvěma lety, ještě za Detroit, famózním kouskem okradl o gól Briana Boyla z Tampy.

Zákrok roku? Braden Holtby zachránil vítězství

Podobně jako Holtby narafičil širokou gólmanskou hůl na správné místo, i tehdy se mluvilo zákroku roku. „Není v tom žádný trik. Brankář se zkrátka snaží dát do míst, kam tuší, že poletí puk, část své výstroje,“ popisuje.

Jenže kam přesně s rukavicí, betonem či právě hokejkou máchnout? Rozhoduje intuice i logická úvaha.

„Myslím si, že každý z hráčů, kterého se zeptáte, vám řekne, že raději nevystřelí po ledě. Má to v hlavě zafixované, chce pálit nahoru. Když na mě někdo z takové blízkosti střílí a nejde o dorážku, snažím se mít hokejku ve vzduchu,“ vysvětluje Mrázek.

Finále mezi Washingtonem a Vegas se i přes časový posun snaží podrobně sledovat, zatím ale nevydržel déle než první třetinu. „Pak si pouštím aspoň sestřihy."

„Až se ale bude hrát zápas, po kterém už by se mohl předávat pohár, podívám se na celý,“ plánuje účastník loňského mistrovství světa.

Podívejte se, jak zlikvidoval Petr Mrázek šanci Briyana Boyla:

Bude v něm pozorně sledovat i Holtbyho s Marcem-Andrém Fleurym, gólmana Vegas. Oba patří do špičky ve svém oboru, stylem se ovšem liší. „Chytají každý trošku jinak, ostatně každý brankář má svůj osobitý styl. Fleury je v brance více rozlétaný, častěji vyjíždí a vyzývá střelce. Holtby je spíše v klidu, zůstává více v brance.“

Fleuryho zná Mrázek osobně. Díky náhodě.

„Párkrát jsme se potkali, ještě když jsem chytal v juniorce. Můj bývalý trenér brankářů v juniorce totiž kdysi Fleuryho trénoval. Je to sympaťák, vždy jsme dobře pokecali. Myslím si, že budou pravdivé řeči o tom, že je výborným klukem do kabiny,“ potvrzuje vyjádření mnoha Fleuryho spoluhráčů.



Jak se zastavuje Ovečkin Petr Mrázek o duelech s ruským střelcem

Souhlasí také s dalším rozšířeným názorem - Alex Ovečkin, kapitán Washingtonu, začal hrát více pro tým.

„Řekl bych, že každý teď vidí, jak na ledě dře a jak povzbuzuje spoluhráče. To, co předvádí ve hře, je neuvěřitelné. Myslím si, že moc dobře ví, jak je blízko svému snu, aby ve Washingtonu pohár vyhrál. Je si toho vědom a snaží se pro to udělat maximum,“ přemítá majitel bronzu z MS 2012.

Poté překvapí, když řekne, že by Ovečkinovi Stanley Cup přál.

Vždyť téměř tři roky známého kanonýra výbornými zákroky trýznil, bičoval jeho sebevědomí čtyřiceti chycenými střelami za sebou. Užíval si souboje s ním. Až poté od něj inkasoval.

Finále Stanley Cupu a mistrovství světa? Jako den a noc

„Ve finále je zaslouženě, zaslouží si to za tu dobu, co je v NHL, a co každý rok předvádí. Stanley Cup bych mu hodně přál,“ tvrdí Mrázek.

Nezlobil by se ovšem, ani kdyby vyhrálo Vegas. Neskutečně úspěšný nováček, jehož barvy hájí i dva bývalí Mrázkovi parťáci z Detroitu.

„Přál bych to jak Nosymu (Tomáši Noskovi), tak Tomáši Tatarovi. U něj mě mrzí, že nehraje tolik zápasů, kolik by určitě sám chtěl. U nás v Detroitu totiž byl v play off pokaždé klíčový hráč. Přál bych mu, aby nastupoval.“

Tatar totiž od 16. května neodehrál za Vegas ani minutu. Trenéru Gerardu Gallantovi se slovenský forvard jednoduše nevejde do sestavy.

A tak je zatím podobně jako Mrázek jen divákem finálového dění. Série o Stanley Cup má podle ostravského rodáka špičkovou úroveň.

Mrázkův tip Kdo získá Stanley Cup „Myslím si, že 4:2 na zápasy vyhraje Washington, protože má tým trošku zkušenější. Zkušenější v tom smyslu, že ti kluci už nějaké zápasy v play off spolu v minulých letech absolvovali. Vegas má výborný tým, svou kvalitu ti hráči ukázali proti Winnipegu i San Jose, rozhodnou ale zkušenosti.“

„Nedá se to s ničím srovnat. Viděl jsem pár zápasů na mistrovství světa, pak se podíváte na úroveň play off NHL, to je úplně někde jinde, jako den a noc,“ ilustruje rozdíl mezi zámořskou soutěží a světovým šampionátem.



Nevadí mu ani poněkud benevolentní metr rozhodčích, sudí totiž přehlédli bezpočet vegaských i washingtonských faulů.

„Řekl bych, že rozhodčí se snaží pouštět více věcí než normálně. Nemyslím si, že je to špatně, že to tak dělají. Nikdo z nich nechce udělat obrovskou chybu, protože pak ta přesilovka, nebo oslabení může být rozhodující. Hlídají si to a snaží se hru pouštět trošku víc,“ přibližuje Mrázek svůj názor.