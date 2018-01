Pláž místo ledu. Když NHL zvolní tempo a pro některé je to spíš přítěž

Liga zavedla nové opatření už loni, aby hokejistům ulevila od nemilosrdného rozpisu utkání. Ovšem ne všichni jsou s nucenou pauzou spokojení. „Je to jako vypnout zahřátý motor a pak ho startovat znovu,“ ohradil se například brankář Floridy Roberto Luongo. „Z pětky vyřadíte na neutrál a vydáte se na dovolenou,“ přidal další motoristickou metaforu kouč New Jersey John Hynes.

Jejich slova nacházejí spoustu zastánců. Ti protestují zejména proti tomu, že kvůli týdennímu odpočinku se budou muset následné zápasy vtěsnat do kratšího časového období. „Nedává to smysl. Jsem spíš pro variantu rozdělit týdenní volno na kratší úseky a načasovat je různě v průběhu sezony,“ vyjádřil nespokojenost Ray Ferraro, bývalý útočník a v současnosti analytik televize TSN.

Ve skutečnosti bude mít opravdu sedmidenní volno pouze Ottawa, přičemž minimum dní pro bye-week je pět. Což potká třeba Boston. V průběhu roku se v kalendáři Bruins už jedna čtyřdenní pauza objevila a třídenních je hned několik. Davidové Krejčí s Pastrňákem budou mít v lednu jen o něco delší pauzu, než na jaké jsou zvyklí. Ovšem po bye-weeku je čeká v druhé půlce měsíce hned pět utkání v osmi dnech.

„Je sice skvělé, že všichni budou mít dovolenou, jenže z dlouhodobého hlediska na tom nic pozitivního nevidím,“ rozohnil se Ferraro.

Dalším argumentem proti přestávce je také to, že v období jednoho měsíce podstoupí každý celek hned tři delší pauzy. Tu první si vynutí Vánoce, kdy si hráči počkají na další utkání tři až pět dní. V polovině ledna je to zmíněný bye-week a na konci měsíce se zraky NHL upnou k Utkání hvězd. Zato od února do dubna budou týmové kalendáře vybarvené poctivě.

Když NHL loni vyzkoušela týden volna poprvé, moc se jí to nepovedlo. Bye-week vycházel porůznu, a když se vraceli do ligového zápřahu, naráželi na rozehrané soupeře. Hádejte, jak to dopadlo… většina odpočatých mužstev pohořela.

Gary Bettman

Proto se liga rozhodla dát nápadu ještě jednu šanci, když rozdělila kluby na dvě skupiny, které si střihnou volno hned po sobě. Tím se zamezí střetu rozjetých týmů s těmi v dovolenkovém módu. „Pokud bude odezva i tak negativní, bye-week zrušíme,“ vzkázal ligový šéf Gary Bettman.

Ne všichni jsou proti. Trenér Toronta Mike Babcock ještě loni spílal, že týdenní volno je čiré zlo pro zdraví hráčů. Nelíbilo se mu hlavně zhuštění už tak dost nabitého kalendáře NHL.

Letos zmírnil. „Těžko někoho donutíte, aby si vzal s sebou na Bahamy brusle a trénoval. Týmoví poradci hráčům doporučí, co je pro ně během volna nejlepší,“ smířil se s údělem Babcock.

Ještě aby ne, když většina jeho svěřenců nápad podporuje, včetně zkušeného Patricka Marleaua. „Odpočineme si a nabereme energii na druhou půlku základní části,“ pochvaluje si veterán Maple Leafs.

Hokejisté kromě odpočinku oceňují, že v nabité sezoně stráví o něco více času s rodinami. Hráče s dětmi láká nejvíce Disneyland v Orlandu, kam se vypraví třeba brankář Bostonu Tuukka Rask. Spoluhráč Tomáše Hertla ze San Jose Logan Couture si zase vychutná rozpálené havajské pláže. A detroitský Gustav Nyquist? Ten má plány také vyřešené: „Moje žena musí do práce, takže nikam nejedeme. Budu mrznout doma v Detroitu.“