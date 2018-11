Z Ritticha je česká jednička v NHL. V Calgary hraje o budoucnost

Rittich toho za necelý rok a půl v zámoří stihl dost. Odrazil útoky konkurentů a splnil si svůj cíl - stát se v Calgary jasnou dvojkou. Teď si hlasitě říká o post jedničky, protože nikdy, když naskočí do brány, nezklame.

Šestkrát ze sedmi zápasů, v nichž nastoupil od začátku, vychytal výhru. Naposledy kupříkladu pomohl k vítězství 4:2 nad Edmontonem. Statistika sice říká, že si v utkání připsal „jen“ 24 zákroků, nicméně z ní nelze vyčíst, že řada z nich byla hodně náročných. A také klíčových, však třikrát vychytal soupeřovo přečíslení.

„Nebýt toho, zápas by vypadal jinak,“ litoval po utkání hostující útočník Leon Draisaitl, jenž sám na Ritticha nevyzrál.

Podívejte se na sestřih utkání:

Kanadští novináři ho proto po zásluze vyhlásili druhou hvězdou utkání a začalo se mluvit o tom, že by měl dostat přednost před zkušeným Smithem, jenž měl přitom neotřesitelnou pozici. Jenže co je to platné, když rozhodují výkony na ledě. A kanadský veterán nezáří.

Rittichova čísla S úspěšností zákroků 93,3 procenta je čtvrtý nejlepší v celé NHL. Je jedním ze dvou gólmanů, kteří letos drží průměr inkasovaných gólů na zápas pod číslicí 2.

Průměrně inkasuje 3,5 gólu na zápas a úspěšností zákroků nedosahuje ani na 88 procent. Přitom bere pětkrát víc. Nedá se říct, že by byla jeho pozice vyloženě v ohrožení, ale je dost možné, že nyní trenér bude dávat víc příležitostí Rittichovi. A pokud nezklame, nebude důvod něco měnit.

Postavení českého gólmana roste i kvůli jeho oblíbenosti v kabině. Spoluhráči mají Ritticha rádi pro jeho smysl pro humor, ale i kvůli tomu, že umí přijmout popichování. Minimálně dvakrát k tomu měla kabina Calgary pádný důvod.

Poprvé, když slavil gól, který ještě nepadl. Abyste rozuměli: Rittich v jednom zápase zvedl oslavně ruce nad hlavu už ve chvíli, kdy jeho spoluhráč Johnny Gaudreau teprve vjel do útočného pásma. Zřejmě si byl jistý, že svou šanci promění. Měl štěstí, proměnil, a tak nebyl za hlupáka, nýbrž za věštce.

Televizní kamery si tohoto pozoruhodného momentu všimly a Rittich byl po gólu větším středem pozornosti než autor trefy.

Jindy kabinu pobavil špatnou výslovností, když před novináři vyprávěl o svém psím miláčkovi, jenže místo slova puppy (štěně) řekl poopy (neslušný výraz). Jeho parťáci to samozřejmě slyšeli a nastal výbuch smíchu.

„Je s ním vážně sranda, jen nevím, jestli to není tím, že umí tak pět slov anglicky,“ smál se generální manažer Brad Treliving. „Je super mít v kabině někoho, kdo vtipkuje,“ culil se útočník Mark Giordano.

Výkony si však Rittich už získal respekt. „Nejde ho nemít rád. Na trénincích tvrdě maká a když nastoupí, podá pokaždé vynikající výkon,“ říká už s vážnou tváří manažer.

Jihlavskému rodákovi se rýsuje solidní šance v šestadvaceti letech prorazit v NHL a stát se v ní českou jedničkou. Petra Mrázka z Caroliny totiž přibrzdilo zranění a zatím odchytal jen osm duelů. A zdravotní problémy trápí i třetího Čecha Michala Neuvirtha, jenž je po operaci kyčlí.

Kdo by to před dvěma lety řekl? Když Rittich před více než týdnem vychytal první čisté konto a pomohl k těsnému vítězství 1:0 nad Los Angeles, říkal: „Je to velký milník v mé kariéře. Doufám, že první z mnoha.“ Další se možná blíží.

Teď totiž kromě jiného hraje i o svou budoucnost: nevýrazné jedničce Smithovi po sezoně končí smlouva.