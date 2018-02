Mrázek mění v NHL dres, ve Philadelphii bude konkurentem Neuvirtha

Detroit podle webu NHL získal za ostravského rodáka Mrázka právo výběru ve čtvrtém kole letošního draftu a v třetím kole draftu 2019. Philadelphia je na tom v tabulce Východní konference mnohem lépe a na rozdíl od Detroitu míří do play-off.

„Jsme rádi, že se nám podařilo získat Petra Mrázka. Je to brankář, který má v NHL zkušenosti. V situaci, v jaké jsme, potřebujeme prověřeného gólmana,“ řekl serveru nhl.com generální manažer Philadelphie Ron Hextall.

Elliott se podrobil před týdnem operaci břišních svalů a bude mimo hru ještě další čtyři až pět týdnů. Neuvirtha čeká se zraněním v dolní části těla také pauza. „Není to o dnech, ale o týdnech. To je zatím všechno, co víme,“ řekl Hextall o stavu devětadvacetiletého českého gólmana.

Neuvirth musel odstoupit po první třetině duelu v Madison Square Garden za stavu 3:3. K výhře 7:4 pak pomohl 25 zákroky pětadvacetiletý Alex Lyon, který chytal svůj čtvrtý zápas v NHL.

Mrázek by mohl debutovat v dresu Flyers dnes proti Montrealu. „Naši hráči dlouho tvrdě makali a myslím si, že by nebylo férové, aby tento tým měl nezkušeného gólmana. Proto jsme jednali,“ naznačil Hextall, že Mrázek má pomoci udržet pozice pro účast v play off.

Držitel bronzu z mistrovství světa 2012 Mrázek kryl většinu sezony v Detroitu záda Jimmymu Howardovi a více příležitostí začal dostávat až od poloviny ledna. V posledních deseti duelech měl úspěšnost zákroků 93,5 procenta a dvakrát udržel čisté konto. S Howardem bojoval o pozici jedničky čtyři sezony, v ročnících 2015/16 a 2016/17 dostával větší prostor český brankář.

Mrázkovi po této sezoně skončí dvouletý kontakt celkem na osm milionů dolarů a v červenci se může stát chráněným volným hráčem. V NHL má na kontě vesměs v dresu Red Wings 166 utkání s průměrem 2,60 obdržené branky na zápas a s úspěšností 91,3 procenta. V 13 duelech udržel čisté konto. V play off má deset startů s průměrem 1,88 gólu na zápas, úspěšností 93,1 procenta a třikrát vychytal nulu.

Volby na draftu, které Detroit za Mrázka získal, se ještě mohou měnit. Pokud Flyers postoupí do play off a Mrázek vychytá pět výher, tak místo letošní volby ve čtvrtém kole získá už tu ve třetím. V případě postupu do finále Východní konference a Mrázkových šesti výher v play off by se jednalo dokonce o druhé kolo.

Volbu ve třetím kole v roce 2019 získají Red Wings jen v případě, že Mrázek uzavře s Philadelphií nový kontrakt. „Myslím, že výměna je férová a dává smysl oběma stranám,“ dodal Hextall.