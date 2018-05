Spojí Nečas se Zadinou síly? Carolina může stvořit české „Dynamické duo“

Nečas nahrává, Zadina pálí.

Na juniorském světovém šampionátu tento scénář zafungoval několikrát. A fanoušci Caroliny na sociálních sítích dokazují, že by se jim takové akce zamlouvaly také v barvách Hurricanes.

„Na dvacítkách spolu dominovali, vezměte je,“ radí jeden z nich.

Carolina bude volit v červnovém draftu jako druhá, v draftové loterii se usmálo na jinak strádající klub štěstí a přeskočil hned devět organizací.

Zadinu tak vzít zcela jistě může, ale také nemusí.

K dispozici budou, poté, co si z první příčky Buffalo Sabres nepochybně zamluví švédského obránce Rasmuse Dahlina, ještě Rus Andrej Svečnikov či Američan Brady Tkachuk. Podle některých odborníků lepší hokejisté než bombarďák z Pardubic.

Loterie pro Buffalo Největší šanci vybírat jedničku draftu mělo letos Buffalo - 18,5 procenta. A loterii také vyhrálo. Vezme Rasmuse Dahlina, o němž Jason Botterill, generální manažer Sabres, prohlásil, že by ho chtěl každý klub v NHL. „Bruslí jako Erik Karlsson a brání jako Nicklas Lidström,“ smeká před nastupující švédskou superstar Ray Ferraro, televizní expert TSN.

Zadina se v různých zámořských odhadech pro letošní draft NHL pohybuje od druhého do čtvrtého místa. Expert od experta ho řadí před/za/mezi Svečnikova a Tkachuka.

Třeba Guillaume Lepage z oficiálního ligového webu NHL.com tipuje, že Hurricanes české talenty spojí. „Takový kanonýr není k mání každý den. První rok v Severní Americe využil každou příležitost, kterou mohl, aby zazářil,“ chválí Zadinu, čerstvého držitele trofeje Mikea Bossyho.

Ta se v juniorské soutěži QMJHL uděluje nováčkovi s největším potenciálem prorazit v profesionálním hokeji.

A Lepage přidává i argument s Nečasem: „Na mistrovství světa do dvaceti let ukázali dobrou souhru. I díky tomu by se Carolině hodil.“

„Těžko říct, koho Hurricanes vyberou. Ale samozřejmě bych byl rád, kdyby Filipa vzali. Byl bych rád za každého Čecha v Carolině,“ uvedl sám Nečas.

Tomu, že by skutečně mohlo vzniknout v NHL „české Dynamické duo“, může nahrát i Robert Kron. Bývalý vynikající hokejista plní u Hurricanes roli hlavního evropského skauta a doporučil už loňskou sázku na Nečase.

Pro Zadinu by byl klub se sídlem ve čtyřsettisícovém Raleighu ideálním působištěm.

Organizace zapomíná na chmurné časy a díky dravému mládí začíná být zase konkurenceschopná. Letos potrápili Hurricanes nejednoho silného soupeře a dlouho bojovali o postup do play off.

Chybělo pár bodů. A gólů. Ty by mohl časem obstarat Zadina, vyhlášený střelec a podle Josefa Jandače, hlavního kouče národního týmu, budoucí tahoun české reprezentace.

Carolina čeká už devět let na hokejistu, který za ni nasází alespoň 40 branek. Jestli by tento úkol mohl z borců dostupných v letošním draftu někdo splnit, tak právě Zadina.