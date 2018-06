NHL hříšníkům zaslíbená. Navážou Kovalčuk s Vojnovem na Radulova?

Změnil jsem se.

Možná to znělo bláhově, ale „enfant terrible“ ruského hokeje svá slova doložil činy. Od předloňského návratu do Severní Ameriky seká latinu a slýchá komplimenty.

Okouzlil Montreal, kde ho fanoušci až bláznivě milovali. A k největším hvězdám patří také v Dallasu. Však i český útočník Radek Faksa opakovaně Radulova chválil. Za zaujetí, zarputilost i vrcholné hokejové umění.

„Umí strhnout celé mužstvo,“ velebí Faksa kdysi problémového útočníka.

Radulov sám svou proměnu vysvětloval mimo jiné narozením syna Makara. To díky němu zkrotl. „Na lumpárny už nemám čas,“ tvrdí. Zestárl, vyzrál, dospěl.

A dokonale využil toho, že mu v NHL dali další šanci. Hlavně kvůli výjimečnému talentu, jehož se mu dostalo do vínku.

Uprchlík Kovalčuk

Napodobí ho Ilja Kovalčuk a Vjačeslav Vojnov? Radulovým příběhem se mohou inspirovat. Svérázného borce oba znají, však před čtyřmi lety doma společně bojovali o olympijské zlato.

Tehdy to skončilo fiaskem. Sborná zůstala bez cenného kovu.

Kovalčuk, který se o víkendu dohodl s Los Angeles na tříleté smlouvě, věří, že jeho comeback dopadne jinak.

„Kdybych měl sebemenší pochybnost, vůbec bych se do NHL nevracel. Chci být produktivní a věřím, že další tři roky můžu hrát na té nejvyšší úrovni,“ řekl ještě před podpisem kontraktu na 18,75 milionu dolarů.

Zkušenosti z minulosti nutí k obavám, zda ho dodrží.

Z New Jersey před pěti lety zbaběle utekl, prý kvůli rodině, jenže spíše podlehl honbě za mamonem. Petrohrad mu tehdy slíbil bezkonkurenční podmínky.

Alexander Radulov Ilja Kovalčuk Vjačeslav Vojnov

V Rusku pak udělal několik přešlapů, podobně jako „stará verze“ Radulova měl potíže s dodržováním tréninkového režimu, rovněž přišel o kapitánské céčko. Občas předvedl „prasácký“ faul.

Další malér si excelentní forvard připsal na kluzišti pražské O2 Areny. Právě z něj odvedl po prohraném finále světového šampionátu spoluhráče. „Nedorozumění,“ vymlouval se.

Dokáže se stát napraveným hříšníkem? V Los Angeles tomu chtějí věřit. A stejně tak tomu chtěli věřit v Bostonu, San Jose a několika dalších klubech, kde o Kovalčuka stáli.

Když jste prvotřídní hokejista, zdá se, že se mnohé dá prominout. Či alespoň nezmiňovat, delikátně obejít.

Násilník Vojnov

To by byl případ Vojnova.

Proti jeho skutku jsou Kovalčukovy a Radulovovy skandály roztomilými faux pas.

Produktivní obránce před třemi lety krutě přešlápl. Nejen mimo normy fair play, případně kolegiality. Vojnov porušil i zákony amerického státu Kalifornie.

Dopustil se ohavnosti. Domácího násilí, načež strávil dva měsíce ve vězení a poté dobrovolně opustil Spojené státy.

Teď by dvojnásobný vítěz Stanley Cupu chtěl zpátky do NHL. Zatím mu v tom brání pár právních záležitostí, ty by se ale měly v nejbližších týdnech vyřešit. Produktivní obránce prý dokonce už požádal o pracovní vízum.

Definitivní má být jeho odchod z Petrohradu, kde hrával s Kovalčukem. Ostatně s ním také dobyl pod vlajkou „Olympijských sportovců z Ruska“ v únoru kýžené zlato.

V NHL o něj je velký zájem. Jeho práva patří Los Angeles, kde by případně mohl s „Kovym“opět spojit síly.

Jeho návrat by ale musela posvětit samotná soutěž. Dá Vojnovovi další šanci žít „americký sen“? Vedení ligy se k tomu zatím nechce vyjadřovat, nicméně kategoricky proti není.

Zatímco u Kovalčuka panují pochybnosti o jeho výkonnosti - přece jen už mu je pětatřicet a nikdo neví, jak statečně bude odolávat přibývajícím létům - o Vojnovových kvalitách nikdo nepochybuje.

Je v ideálním věku, drží hůl napravo, rád útočí. Přesně takové beky v NHL chtějí. I se škraloupem.