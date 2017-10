Už se to blíží: Jágr by měl v noci poprvé nastoupit v dresu Calgary

A všechno bude záviset nejspíš jen na Jágrovi. Ten odehrál poslední soutěžní zápas téměř před půl rokem ještě v dresu Floridy a i vzhledem k vysokému hokejovému věku se zatím necítil připravený.

Jágr přitom do Calgary dorazil v den prvního utkání v nové sezoně a předpokládalo se, že naskočí už v sobotním duelu proti Winnipegu. Nakonec chyběl nejenom v něm, ale i následně na ledě Anaheimu. Teprve až teď by se měl dočkat.

„Máme plán, co chceme udělat. Ale chlapi, všechno vám řekneme až před zápasem,“ reagoval na dotazy zámořských novinářů trenér Gulutzan.

Slavná 68 den před utkáním v Los Angeles absolvovala celý trénink po boku Krise Versteega a Sama Bennetta, tedy borců ze třetí formace. To je velká indicie, že by měl konečně naskočit do zápasu.

Calgary zápasem v Los Angeles uzavře trip po jižní Kalifornii, předtím zvítězilo v Anaheimu 2:0. Celkově se klubu vstup do nového ročníku povedl a ze tří zápasů dvakrát zvítězil. Jak si povede s Jágrem v sestavě?