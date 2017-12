Jágrovo trápení: číslo 68 nezáří. Probere se ještě?

Nebylo by těžké Jágra odsoudit. Vždyť mu v polovině února bude už 46 let, uvadající výkonnost by tedy z objektivního hlediska nebyla nikterak překvapivá. Zvlášť ve chvíli, když ho stíhají zranění, kdy naskočil do rozjeté soutěže a kdy byl předtím půl roku bez opravdového zápasu.

„Tohle všechno se na něm podepsalo. Přesto tvrdím, že sezona teprve začíná a že se do toho Jarda stoprocentně dostane a bude platným hráčem nejen herně, ale i bodově,“ tvrdí svazový šéftrenér Slavomír Lener, který ho vedl v národním týmu.

Jágr dostává ve třetí formaci dostatek prostoru, pravidelně odehraje kolem čtrnácti patnácti minut za zápas. Na ledě je však zřejmé, že se hledá. Že si zvyká na nové prostředí, na nové spoluhráče a především na nový styl, než na který byl zvyklý v uplynulých letech na Floridě.

„Ta na něj měla pozitivní psychický účinek, protože hrál s klukama, se kterými si to mohl dát. Chemie lajny je důležitá. V Calgary musí hrát přímočařeji a jednodušeji, což je pro něj změna,“ všímá si Lener, jenž upozorňuje ještě na jeden přehlížený aspekt.

„Jágr už dávno není hokejista, který si to jde užít. I v reprezentaci bylo dlouho vidět, že bere zodpovědnost na sebe. Už to nebyl Jarda, který udělal každý zápas dva tři body a věděl, že sám rozhodne. Teď se už roky věnuje defenzivě a chce být mnohem víc týmovým hráčem. Byl jsem za ním na Floridě a vím, že mu šlo o budoucnost mužstva. I teď určitě chce, aby mladí kluci kolem něj byli lepší.“

Jágr odehrál teprve 17 zápasů, na větší hodnocení je brzy. Ale jedno je jisté: kladenský veterán bude chtít dokázat, že na to pořád má. I Lener ho moc dobře zná a ví, že měl vždy jen nejvyšší cíle a že pro něj v tomto ohledu není věk žádným limitem.

„Když hraje, tak chce být nejplatnější v týmu. Určitě to má v hlavě. Pokud by cítil, že na to nemá, jistě by toho nechal. Věří ve své schopnosti i v to, že ho nezradí jeho tělo.“

A propos zranění: Jágrovi zatím tato část rovnice příliš nevychází. Už dvakrát kvůli zdravotním problémům vypadl ze sestavy a je možné, že bez těchto trablí by mohl mít lepší výsledky než jeden gól a šest asistencí.

Lener má v tomto ohledu přirovnání ke slavnému golfistovi Tigeru Woodsovi: „Také měl dlouhou pauzu a nakonec teď zahrál fantasticky. I Jágr potřebuje čas a trpělivost. A i Tiger měl zranění zad. Jarda nechce udělat chybu, aby se nevyřadil napořád. Podle mě mu to leží v hlavě a nechce to přehnat.“

Slavomír Lener

Z této teorie vychází Lenerův soukromý názor, že se Jágr podvědomě připravuje na závěr sezony, respektive že si dává záležet, aby jeho výkony měly sice pomalou, ale stoupající tendenci.

Bude na to však stačit rychlostně v NHL? I toto je pochopitelně jeden z hlavních problémů, zvlášť v přímočarém Calgary, který Jágra drží mimo výsluní. „Jenže tohle není jenom jeho problém, s tím se potýká další sto hráčů v lize,“ tvrdí Lener. „Jarda se s tím vypořádává genialitou hokejového myšlení, schopností chránit si kotouč a vytvářet šance pro ostatní.“

Zbývá tedy jediná pochybnost: zůstanou v Calgary trpěliví a budou Jágrovi dávat neustále dávat tolik prostoru, i když nezačne bodovat? „Pevně tomu věřím. Jsem přesvědčený, že se pro něj Calgary rozhodlo, protože má zkušenosti. Věří, že se o něj v klíčových chvílích budou moct opřít. Takže potřebujou, aby se rozehrál.“