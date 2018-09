Lauko podepsal kontrakt s Bostonem. Ten ho záhy poslal do juniorské ligy

Jakub Lauko z Bostonu přijímá od spoluhráčů gratulaci ke vstřelenému gólu v zápase s Washingtonem.

dnes 9:28

Český hokejový útočník Jakub Lauko podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Bostonem a následně se přesunul z přípravného kempu Bruins do celku Rouyn-Noranda Huskies do juniorské QMJHL. Kádr Bruins opustil před blížícím se startem NHL také obránce Jakub Zbořil, který zamířil na farmu do Providence do nižší AHL.

Osmnáctiletý Lauko, jehož Boston draftoval letos ve třetím kole na 77. pozici, tak zůstane v sezoně v Severní Americe a nevrátí se do extraligového Chomutova. To byla jedna ze tří variant spolu s působením na farmě v Providence, ale Bruins se nakonec rozhodli pro juniorskou soutěž. Podmínky smlouvy klub nezveřejnil, ale podle serveru capfriendly.com by se mělo jednat o maximální možný výdělek pro nováčky. Tedy 925 tisíc dolarů ročně, z čehož desetina je podpisový bonus. Při pobytu na farmě by měl Lauko příjem 70 tisíc dolarů. Při působení v QMJHL se ale platnost kontraktu posouvá na dobu, kdy bude hrát profesionální soutěž. V přípravě sehrál za Boston dva zápasy a vstřelil dvě branky. V kempu jej ale následně přibrzdilo zranění po zákroku Noela Acciariho z tréninku. Od té doby Lauko s týmem netrénoval a objevil se pak na ledě jen se zraněnými hráči či náhradníky. „Jsem nadšený, že jsem podepsal nováčkovskou smlouvu s Bruins. Nemůžu se dočkat sezony s Huskies,“ napsal Lauko na svém twitterovém účtu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Po podařeném úvodu kempu měl přání bojovat o NHL spíše na farmě v Providence. „Nemůžu být šťastnější. Jsem Bruins velice vděčný. Jsem pyšný a nadšený,“ doplnil Lauko, který za dvě sezony v extralize za Chomutov nasbíral v 85 zápasech 14 bodů za šest branek a osm asistencí. V uplynulé sezoně se představil na mistrovství světa dvacítek i osmnáctek. Jednadvacetiletý Zbořil působil v Providence už celou minulou sezonu. V přípravě nastoupil za Boston jen v obou zápasech v Číně proti Calgary a nebodoval. Odchovance Komety Brno draftovali Bruins v roce 2015 v prvním kole na 13. pozici a Zbořil odešel už rok předtím do QMJHL, kde pak strávil tři sezony v celku Saint John Sea Dogs. V uplynulém ročníku si v Providence připsal v základní části AHL v 68 utkáních 19 bodů za čtyři góly a 15 asistencí. Ve čtyřech duelech play off nebodoval. Na premiéru v NHL stále čeká.