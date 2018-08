Slovenská revoluce v Bostonu? Haggerty nevylučuje rošádu v brance

Haggerty, známý novinář z NBC Sports, dlouhodobě mapuje dění v hokejovém Bostonu.

A nikdy se nebál podělit o odvážné soudy, předpovědi a myšlenky. Ta nejnovější se týká budoucnosti Raska, dlouhodobé brankářské jedničky a zároveň jedné z nejvýraznějších tváří Bruins.

Haggerty neříká, že Raska Boston nutně pošle o dům dál. Jen nabízí úvahu o tom, že angažování Haláka takovou možnost přináší.

A těžko něco takového vyvracet.

Proč přišel Halák

Halák se Bostonu upsal 1. července, v den otevření hráčského trhu. Za velmi slušné peníze, během dvou let vyinkasuje celkem 5,5 milionu dolarů. Ano, o takovém příjmu si spousta náhradníků může nechat leda tak zdát.

Jenže Halák není a nebude obyčejnou dvojkou. V minulosti na něj vícero klubů spoléhalo, s ním mezi třemi tyčemi šly do play off. Kdysi prakticky sám o sobě vyřadil z bojů o Stanley Cup Alexe Ovečkina i Jevgenije Malkina se Sidneym Crosbym. Ostatně i v minulé sezoně zvládl třiatřicetiletý Slovák odchytat 54 zápasů.

Po podpisu s Bostonem řekl: „Kdykoliv naskočím, budu se snažit pomoct našemu týmu. Pokusí se využít každou příležitost, kterou dostanu. A uvidíme, co se stane.“

Je v něm soutěživost, touha se předvést.

Don Sweeney, generální manažer Bruins, si od něj slibuje, že pro Boston bude vyhrávat zápasy a zároveň namotivuje Raska, aby se vrátil do bývalé formy. „Bavili jsme se o konkurenci na gólmanském postu. Třeba pomůže Jarův příchod k tomu, aby si Tuukka lépe vyladil psychiku,“ tvrdí.

Zároveň ovšem podotýká: „Teď máme dva gólmany, kteří jsou zvyklí své mužstvo táhnout. Budou se doplňovat a soupeřit spolu.“

Příliš drahý tandem

A nebude to laciná soutěž. Oba společně si vydělají skoro 10 milionů dolarů za sezonu, jen Montreal platí svým brankářům více než Bruins. A to hlavně kvůli monstróznímu kontraktu pro Careyho Price.

Dávat tolik peněz můžům v masce je skoro bláhové. Vždyť na zbytku kádru se pak musí šetřit. A Haggerty uvažuje, že pokud by se Halákovi dařilo a jeho kolega by nezářil, mohl by Raska z tradičního klubu vytlačit.

Argumentuje třeba tím, že Rask má za poslední tři sezony stejnou úspěšnost zákroků jako Halák v kariéře (91,6 procenta). Boston by si odchodem vytáhlého Fina uvolnil prostředky pro posily do pole a mohl zaútočit na Stanley Cup.

Právě v bojích o stříbrný pohár letos Rask vyhořel, řečí čísel zažil nejhorší play off ve své kariéře. I kvůli tomu, je pohrávání s ideou, že Halák převezme post bostonské jedničky zajímavou kratochvílí.

Jistě, Haggerty za nadnesení tohoto tématu rychle uslyšel uštěpačné poznámky. Dumavější fanoušci se dali do sepisování blogů, proč by měl Rask zůstat.

Vždyť za Boston toho tolik odchytal, léta byl za hvězdu. Jenže až na vrchol Bruins v roli gólmanské jedničky nepomohl. I kvůli památným 17 sekundám v roce 2013, během nichž nezabránil rozhodujícímu obratu Chicaga ve finále Stanley Cupu.