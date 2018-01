Hokejista Jaškin: Už jsem začínal mít lepší ruštinu než češtinu

Jste kvůli tomu nervózní, co bude?

Nejsem, protože moje situace v St. Louis je každý rok v podstatě stejná. Bojuju o místo, v každém zápase hraju o nový kontrakt. Je to motivace, ale nestresuju se tím a spíš se snažím soustředit sám na sebe. Když budu hrát dobře, tak se kontrakt objeví.

Jakou tedy prožíváte sezonu?

Oproti té minulé určitě lepší. Ale celkově to jde nahoru dolů: jeden zápas jsem v první lajně, další ve čtvrté. Ale rozhodně jsem spokojenější se svou hrou než minulé dva roky. Myslím, že se to zvedá. Musím na sobě jenom pracovat každý den a brát to zápas od zápasu. Z posledního utkání v Torontu mám dobrý dojem, ale vždycky to může být lepší.

Takže jste neměl problém s návratem po povinném volnu v NHL?

Nebudu zastírat, že to bylo náročné. Pět dní jsme vůbec nic nedělali, až den před zápasem jsme měli trénink. I tak jsme odehráli super zápas.

Je příjemné si uprostřed sezony na pár dní odpočinout?

Určitě. Zápasů je hrozně moc, máme za sebou půlku sezony, takže je to určitě fajn. Všichni se do toho po jednom zápase dostanou. Bude to jako předtím.

Co jste dělal během pauzy?

Jeli jsme na Floridu trochu si odpočinout a užít si na chvíli teplo. Naštěstí nám to vyšlo. Jenom jsem si užíval sluníčko a nabíjel baterky.

V této sezoně máte v týmu zase českého parťáka. Je fajn, že se vrátil Vladimír Sobotka?

Jo, určitě, protože jsem už skoro zapomněl češtinu. Když jsem posledních pár let dělal rozhovory, tak jsem už nevěděl, co mám říkat. Je super si promluvit, protože jinak moc nemluvím česky. Jen občas s kamarády a někdy s bráchou. Je to příjemné tu Vláďu mít, jsme spolu hodně, sedíme spolu v letadle, chodíme spolu na večeře, je to super.

Na druhou stranu jste si při jeho angažmá v KHL mohl povídat s ruskými spoluhráči.

Já už právě začínal mít lepší ruštinu než češtinu. Teď je to dobré, že se to zase trošku otáčí.