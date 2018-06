Kam s velkým českým talentem? Zadina preferuje Montreal a Ottawu

Hokej

Zvětšit fotografii Filip Zadina na tréninku české reprezentace | foto: Radek Kalhous, MAFRA

dnes 18:59

Dřel do úmoru během fyzických testů, zapotil se i při záludných otázkách od zástupců klubů NHL. Filip Zadina byl, spolu s dalšími osmi českými hokejovými talenty, do soboty na zkušené v Severní Americe. Během akce zvané „NHL Scounting Combine“ rozdal nejeden rozhovor. Prozradil i jména týmů, jejichž dres by při červnovém draftu nejraději oblékl.

Upřímnost nade vše. „Byla to dřina, konečně mám fyzické testy za sebou,“ říkal v rozhovoru pro NHL TV Zadina. Byť v nich nezazářil tak jako třeba chomutovský Jakub Lauko nebo Kristian Reichel, pokračovatel slavného litvínovského rodu, byl vyhlášený střelec pod drobnohledem. Setkat se s ním chtěli reprezentanti klubů NHL i novináři. Žádné překvapení. Vždyť Zadina je jedním z vůbec nejlepších osmnáctiletých hokejistů na planetě, na draftu by se měl bezpečně vejít mezi nejlepší pětku. Devět Čechů na testech před draftem do NHL Lukáš Dostál (Kometa, juniorská extraliga)



Jan Jeník (Liberec/Benátky nad Jizerou)



Martin Kaut (Pardubice)



Filip Král (Spokane Chiefs, WHL)



Jakub Lauko (Chomutov)



Matěj Pekař (Muskegon Lumberjacks, USHL)



Kristian Reichel (Red Deer Rebels, WHL)



Jakub Škarek (Jihlava)



Filip Zadina (Halifax Mooseheads, QMJHL) Tak vysoko žádný Čech neskončil od roku 2000, kdy ze čtvrtého místa Columbus vybral obránce Rostislava Kleslu. Zadina, naposledy hráč Halifax Mooseheads v kanadské juniorské lize QMJHL, podle některých odhadů může skončit dokonce hned za nezpochybnitelnou jedničkou Rasmusem Dahlinem ze Švédska. Druhou příčku mu věští třeba Guillaume Lepage z NHL.com. V takovém případě by se odchovanec Pardubic sešel na stejné adrese s dalším českým útočníkem Martinem Nečasem. V Carolině. „Těžko říct, koho Carolina vybere. Ale samozřejmě bych byl rád, kdyby Filipa vzala,“ nezastírá Nečas. Jeho spoluhráč z národního týmu by ale raději jinam.

Kauta zradilo srdce Martin Kaut musel fyzické testy vynechat. Kvůli potížím se srdečním svalem se předčasně vrátil do Česka. Do budoucna by jej tento zdravotní problém neměl nijak limitovat. „Rád bych šel do Montrealu, nebo Ottawy,“ přeje si zůstat v Kanadě. To se mu může klidně splnit - Montreal volí jako třetí, Ottawa čtvrtá. To už nebude ve hře Dahlin a patrně ani Rus Andrej Svečnikov.

Zbyl by jediný rovnocenný konkurent - Američan Brady Tkachuk. Ať půjde Zadina kamkoliv, chtěl by už na podzim válet v NHL. „Hned po létě bych chtěl být připravený naskočit a hrát za tým, který mě draftuje.“ Loni se to jednorázově povedlo Nečasovi, více startů si pak připsal jiný talentovaný forvard Filip Chytil. Aby se jim alespoň vyrovnal, ví syn Marka Zadiny, bývalého hráče Třince či Pardubic, že musí po fyzické stránce ještě přidat. Reichel a Lauko v testech zazářili Kristian Reichel se umístil hned ve třech disciplínách (dvou na rotopedu) mezi nejlepší trojkou ze 104 hokejistů, Jakub Lauko se zase ve třinácti z dvacítky disciplín vměstnal do TOP25. „Chci být silnější a rychlejší. Budu připravený,“ věří Zadina, jemuž se v QMJHL povedlo v nováčkovské sezoně nasázet 44 gólů za 57 zápasů. Stal se třetím nejlepším střelcem ligy a také dostal cenu Mika Bossyho pro zelenáče s největším potenciálem uplatnit se v profesionálním hokeji. Tu před ním v minulosti získal i Aleš Hemský. Zadina v zámoří zůstává i tento týden, v pondělí má navštívit finále Stanley Cupu mezi Washingtonem a Vegas, o den později se přesune do Ottawy. Sejde se s generálním manažerem Pierrem Dorionem. Vysloví právě on 22. června na draftu Zadinovo jméno?