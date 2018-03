Výstup z Crosbyho stínu: je Malkin nejméně doceněným z nejlepších?

O Malkinovi se v zámoří říká, že je nejméně doceňovaný mezi nejlepšími hokejisty. A je to pravda.

Svědčí o tom řada faktů. Začalo to už v roce 2004, kdy byl draftovaný jako číslo 2 za Alexandrem Ovečkinem. Pokračovalo „druhořadou“ rolí v týmu Penguins, kde byl odjakživa hlavní hvězdou Crosby. A skončilo třeba tím, že se loni u příležitosti stého výročí NHL nevešel do stovky nejlepších hráčů její historie.

„Přitom je skvělý. Posunul se o úroveň výš. Hlavně ve druhé polovině sezony, když jsme potřebovali zabrat. Hraje o třídu líp než ostatní,“ řekl Crosby.

Malkin letos opravdu září. Podle odborníků prožívá ve 31 letech zřejmě nejlepší sezonu v kariéře. V 70 zápasech už stačil nasázet 41 gólů, v bodování za sebou s 91 zářezy nechává McDavidy a ostatní.

„Nikdy nehrál líp. Ani když dal před šesti lety 50 gólů a byl nejužitečnějším hráčem základní části. Ani v roce 2009, kdy byl nejlepší zase v play off,“ píše o něm pittsburský deník Post Gazette.

Pravdou je, že ač je Malkin posledních deset let braný jako jeden z nejlepších hokejistů na světě, v médiích nedostává tolik prostoru jako jeho konkurenti. Možná je to malou výřečností, možná je to tím, že má rád svůj klid a na nedostatečnou pozornost si nikdy nestěžoval.

Čísla ovšem hovoří jasně. Pokud jde například o průměrný bodový zisk na zápas, je na tom líp než Ovečkin a řada dalších. Navíc je to komplexní hokejista, který umí góly nejen dávat, ale také připravovat. Za všechno hovoří i velice kladná bilance v +/-, v níž má Crosby letos -2.

„Je potřeba uznat, že Malkin je výjimečný. Nehraje kvůli individuálním trofejím, ale kvůli té nejdůležitější,“ říká bývalý hráč Pittsburghu Phil Bourque.

Stanley Cup už Malkin zdvihl nad hlavu třikrát. Teď, když Crosby není bodově a herně tak výrazný jako obvykle, táhne Pittsburgh za dalším. Dosáhnout na něj, to je pro Lemieuxův klub velké lákadlo: uspět tři roky po sobě, to se totiž naposledy povedlo před 35 lety legendární dynastii newyorských Islanders.

Renomovaný server ESPN.com o Malkinovi píše: „Je nejméně doceněný z nejlepších hráčů současné NHL a možná i v její historii.“

Kdo ví, třeba se to změní. V kuloárech se hovoří o tom, že je žhavým kandidátem na Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy. A pořád existuje naděje, že vyhraje bodování, protože tři týdny před koncem základní části ztrácí na vedoucího Nikitu Kučerova jen tři body. Dokonce může získat i korunu pro nejlepšího střelce, neboť mu na prvního Ovečkina chybí jen dva zásahy.

„Mít v týmu Crosbyho a Malkina je skvělé. Každý z nich je úplně jiný, ale oba jsou soutěživí, což znamená, že se vzájemně hecujou k těm nejlepším výkonům. A zároveň hrajou pro tým. To je pro mě nejdůležitější,“ vykládá Mike Sullivan, trenér Pittsburghu.

Pokud by v tuhle chvíli začínalo v NHL play off, narazili by Penguins na Washington. Dosud pokaždé se na tyto souboje nahlíželo jako na hvězdné války mezi Ovečkinem a Crosbym. Letos by se ovšem poprvé mohl hlavní role ujmout Malkin.