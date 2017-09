Šance jako hrom? Frk se zapsal do historie a je blíž NHL než kdy jindy

Frk už pět let bojuje o místo v NHL a přestože byl na draftu 2012 první volbou Detroitu, do cíle zatím nedoběhl. A ač už byl v minulosti několikrát blízko, až letos by se dlouhodobé úsilí mohlo naplnit.

Důvodů je víc, vyčnívají však dva zásadní. Tím prvním je slabá soupiska Detroitu, která by podle prognóz mohla být jednou z nejhorších v celé NHL. Zvlášť když klub dosud nepodepsal smlouvu s Andreasem Athanasiouem a když další konkurent Tyler Bertuzzi je kvůli zranění zápěstí až na čtyři týdny mimo hru.

Tím druhým je Frkova střelecká schopnost.

„Nepamatuju si, že bych hrál s někým, kdo má takovou ránu,“ vypráví jeho spoluhráč Frans Nielsen. „Jako z kanónu,“ usmívá se brankář Jimmy Howard a kouč Blashill s úsměvem dodává: „Je fakt ohromná. Není příjemné stát v brance a čelit ji. Naši gólmani by na trénincích mohli vyprávět.“

Už ve dvanácti letech si začal Frk uvědomovat, že má mnohem tvrdší ránu nejenom než jeho vrstevníci, ale i mnohem starší hráči. A tak začal na svém daru od Boha poctivě pracovat. „Brzy jsem zjstil, že je důležitá nejenom její rychlost, ale také přesnost. Nemusíte pokaždé dát gól. Když tvrdě vypálím, vždycky vznikne situace, při které je možná gólová dorážka,“ popisuje Frk.

Právě tuhle Frkovu schopnost by teď v Detroitu rádi zužitkovali především v přesilových hrách. Důkaz? Sobotní zápas proti Bostonu, v němž trenér Blashill poslal Frka na led i v přesilovce pět na tři.

„Byl jsem z toho docela v šoku, protože na střídačce sedělo dost lepších hráčů než já. Kluci mi ale řekli, ať jdu a střílím. Tak jsem ale vstal a dal gól,“ popisoval Martin Frk po utkání, v němž Detroit porazil Boston 5:1. Frk se do historie zapsal zmiňovaným gólem, jenž byl historicky prvním v nové hale Little Caesar. Přidal ještě druhý a navrch asistenci.

Blashill po utkání rozverně povídal: „Má dobrou ránu, ne? Je to jeho zbraň. Myslím, že Martin našel svou pohodu zvlášť v přesilovce. Byl mnohem víc sebevědomý a uvolněný než obvykle. Bylo vidět, jak chce ukázat, že by tu rád získal práci.“

Frkovi se v posledních letech střelecky daří. Ve farmářské AHL patří mezi obávané šutéry, Grand Rapids svými góly pomohl v uplynulé sezoně ke Calder Cupu. Na NHL to však zatím nestačilo. Hlavní příčinou jsou jeho slabiny: horší bruslení a bránění. Ostatně i Blashill naznačil, že Frk musí zapracovat na dalších aspektech své hry.

A i on sám po povedeném představení proti Bostonu přiznal: „Jsem šťastný, že se mi tak dařilo, ale není to jenom o dávání gólů. Je to i o tom, co uděláte na druhé straně hřiště. Musím být dobrý hráč všude, nejenom v ofenzivní zóně.“

Zda se mu povede přesvědčit, to se ukáže už během následujících dní.