Na golfu málem zranil trenéra, pak Nečas poprvé skóroval v NHL

Nečas svým gólem vyrovnal na 2:2, Carolina si ale nakonec body z Tampy neodvezla a prohrála 2:4.

„Bylo pro mě mnohem sladší, kdybych poprvé skóroval v NHL při našem vítězství,“ mrzela bývalého tahouna brněnské Komety čerstvá porážka. V krátkém rozhovoru se zámořskými reportéry zároveň přiznal, že si konečně splnil sen.

„O téhle chvíli jsem snil posledních pět let, mám z toho radost, je to parádní chvíle,“ neskrýval Nečas. Premiérovou trefu si připsal ve svém osmém zápase ve slavné lize.

Běžela 33. minuta, když pohotově vypálil po přihrávce od Warrena Foegelea.„Nebyl jsem do té doby ve druhé třetině moc na ledě, a tak to byl můj první kontakt s pukem. Kotouč byl kousek přede mnou, naštěstí jsem ho trefil dobře a zapadl do sítě,“ popisoval vytoužený střelecký úspěch.

Podívejte se, jak Nečas propálil Dominguea:



Nečas jen potvrdil, že mládí dobývá NHL. Stal se desátým hokejistou z loňského draftu, který si může schovat puk přelepený páskou s nápisem „My first career goal.“

Přesnému zásahu bruslivého útočníka předcházela lehce humorná příhoda s trenérem Brind’Amourem.

Carolina se rozhodla využít příjemného floridského počasí k utužení kolektivu, hráči se spolu s realizačním týmem vydali ve volném dni na golf. Nečas při jednom ze cvičných švihů neudržel v rukou hůl a ta málem zasáhla právě hlavního kouče.

„Ne, ne, to nebylo úmyslně,“ hájil se poté Nečas. Na ledě pak dal na svou nešikovnost s golfovou holí zapomenout. Při střele z voleje si počínal mazácky a může se radovat z svého druhého bodu v sezoně.