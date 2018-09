Blikanec na ledě. Syn známého bitkaře zákeřně napadl soupeře

Hokej

Zvětšit fotografii AGRESOR. Montrealský hokejista Max Domi (zády) je odstrkován rozhodčím od Aarona Ekblada z Floridy. | foto: AP

dnes 13:59

Jeho otci se říkávalo albánský zabiják a v NHL si vydělával hlavně pěstmi. On sám se do elitní hokejové soutěže dostal díky gólům a přihrávkám. Max Domi ale geny zcela popřít nedokáže. Po Tieovi podědil rtuťovitou povahu, náchylnost ke zkratům. Po jednom takovém odjížděl tento týden floridský obránce Aaron Ekblad do kabiny se zakrváceným obličejem.

Byla to premiéra, na jakou se dlouho nezapomene. Domi měl tu čest poprvé nastoupit za Montreal, za nejúspěšnější klub dějin NHL. V ikonickém červeném dresu, jenž nosívali Maurice Richard, Guy Lafleur či Patrick Roy. V přípravě na novou sezonu se představil proti Floridě, která vyhrála 5:2. A zkraje třetí třetiny debut předčasně ukončil. Napadl soupeře a musel z ledu. Běžela 41. minuta, když se Domi střetl v rohu kluziště s Ekbladem. Po kanadském obránci se ohnal, nelíbilo se mu, že ho celý večer tak důrazně stráží. Ekblada vyzval na pěstní souboj, jenže ten nejevil zájem. Florida měla hrát přesilovku, proč zbytečně oslabit mužstvo? „Měli jsme výhodu, Aaron se tak snažil do toho nezapojit,“ popisoval floridský kouč Bob Boughner.

To ti nezapomeneme, slibuje Luongo Domi mohl vše nechat být a odjet. Nervat se. Jenže to není jeho styl. Floridského obránce nečekaně praštil do obličeje a způsobil mu krvavé zranění. Podívejte se, jak Max Domi napadl Aarona Ekblada: „To je prostě srabárna,“ naštval soupeřova brankáře Roberta Luonga. „Určitě na to nezapomeneme,“ slíbil populární „Lou“ Domimu odplatu. Na montrealskou posilu si rychle došlápla „disciplinárka“ NHL, zakázala jí start ve zbytku přípravy. Domi tak oblékne trikot Montrealu až zkraje října, kdy ročník 2018/2019 začíná naostro. Max svým „blikancem“ připomněl podobný incident, který je jedním ze škraloupů na kariéře jeho otce. Tie v devadesátých letech náhle trefil pěstí Ulfa Samuelssona a švédského obránce knockoutoval. Zbaběle, aniž by dal Samuelssonovi šanci se bránit. „Robocop“ ani nestihl shodit rukavice. To samé platilo nyní pro Ekblada. Podívejte se, jak Tie Domi trefil Ulfa Samuelssona:

Domi junior nepřešlápl v NHL poprvé. Předloni byl suspendován za to, že se zezadu vrhl na Ryana Garbutta z Anaheimu. Vynechal kvůli tomu jeden zápas.

Talent, jemuž se klaněl i Jágr Montreal třiadvacetiletého útočníka přiváděl s tím, že od něj očekává branky a asistence. Vždyť hokejový talent má Domi nezpochybnitelný. Před časem před ním smekl i Jaromír Jágr: „Líbí se mi, jak ten kluk umí hrát jeden na jednoho a vyhrává souboje. Je vážně neskutečný,“ řekl o něm před třemi lety. Když Domi kličkuje s pukem, vypadá jako virtuóz. Jenže občas se na ledě stává bestií. Přemůže ho horká albánská krev v žilách i geny po otci, který v kariéře nastřádal přes 3500 trestných minut. V Montrealu musí doufat, že takových chvil bude co nejméně.