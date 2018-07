Ovečkinovy sny: chce hrát NHL v Rusku a pořád věří v olympijské zlato

Je to trochu bláznivá představa, protože není vůbec jisté, že si Ovečkin ještě na nějaké olympiádě vůbec zahraje. Povolit start hráčů NHL by mohla až nová klauzule v kolektivní smlouvě mezi vedením ligy a hráčskými odbory.

Současná dohoda platí do poloviny září 2022 (olympiáda v Pekingu se bude konat v únoru), ovšem už po konci nadcházející sezony ji mohou obě strany předčasně ukončit. To by mohla být Ovečkinova šance.

„Zatím jsem o nové smlouvě s nikým nemluvil, takže nemám žádné informace. Až se o tom začne diskutovat, budeme my hráči vědět víc. Přesto věřím, že Peking nebude moje poslední příležitost získat olympijské zlato. Zatím se nechystám končit,“ pravil Ovečkin pro ruský championat.ru.

I to jsou odvážná slova, protože v té době bude Ovečkinovi čtyřicet let. Na druhou stranu je možné, že v té době už nebude válet v zámoří, ale doma v Rusku. Tím pádem by byla z formálního hlediska účast na olympiádě vyřešená. Udrží si ale i výkonnost?

Dosud Ovečkin ukazuje, že je stále na vrcholu. Odrazil kritiku, že není schopný dotáhnout mužstvo k týmovému úspěchu, stále je schopný dávat padesát gólů za sezonu. A především ho dopředu žene obrovská motivace.

Díky ní dotáhl Washington k letošnímu triumfu a je jasné, že se stejnou vehemencí bude toužit po posledním velkém úspěchu, který by ho posunul do Triple Gold Clubu, tedy společenství hokejistů, jenž získali Stanley Cup a zlata na mistrovství světa i olympiádě.

„Kromě toho bych ještě chtěl, aby mě fanoušci v Rusku viděli hrát NHL na vlastní oči. Je to můj sen, ale potřebujeme dohodu mezi NHL a KHL,“ řekl Ovečkin. Zámořská soutěž se v Evropě objevila mnohokrát, ale dostat ji do Ruska, to bude možná ještě zapeklitější úkol než olympiáda.