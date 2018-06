Tisíce urážek a neodvratný přestup. Dívčí válka rozdělila ottawské hvězdy

Předposlední místo v celé NHL.

Stále slabší návštěvnost, hrozba stěhováním jinam, protesty proti majiteli, spor o dupačky, obvinění jednoho z funkcionářů ze sexuálního obtěžování.

A teď ještě prasknutí úzkostlivě tajeného sporu mezi partnerkami dvou největších hvězd.

Tuze nepříjemná je situace ottawského klubu.

Senators se zmítají v krizi, která se může ještě prohloubit. Z kanadské metropole totiž možná odejde Erik Karlsson. Proslýchá se, že švédský kapitán, emočně vyčerpaný z posledních měsíců, si vynutí výměnu.

A odchodu se prý nebrání ani druhá z opor Senators.

Vyhlášený kanonýr Mike Hoffman, jehož partnerka Monika Caryková měla údajně rozdmýchat ottawskou dívčí válku s Karlssonovou manželkou, která vyvrcholí soudem.

Jak?

Ottawský Jágr. Mike Hoffman nosí číslo 68

Melinda Karlssonová tvrdí: „Mimo jiné řekla, že si přeje, aby někdo zranil mého manžela a ukončil mu kariéru. Na mou adresu napsala přes tisícovku urážlivých a negativních komentářů.“

Nejdrsnější výrok připisovaný Carykové?

„Přeju ti, ať tvé dítě zemře.“

Karlssonová totiž na podzim oznámila, že se svým mužem čekají potomka. Syn pojmenovaný Axel se na jaře narodil mrtvý. Pár byl zdrcený, Karlssonovým vyjádřily podporu v těžkých časech desetitisíce lidí.

Od dosud neodhaleného člověka ale měla na twitteru přijít další urážka. „Je mi líto, že se dítě narodilo mrtvé, ale nemělo šanci, když Melinda polykala během těhotenství tolik prášků proti bolestem.“

Byla to Caryková, kdo komentář napsal? Podle odpovědi Karlssona je patrné, že minimálně sám elitní obránce a jeho žena si to myslí: „Co si to dovoluješ? Kupuješ si napadené účty a další falešné si vytváříš, skrze které dlouhé měsíce obtěžuješ mě a mou rodinu. Tímto komentářem nacházíš své nové dno. Nechutné.“

Hoffman se své snoubenky zastává. Věří, že Caryková nestojí za žádným z mnoha sprostých výroků adresovaných Karlssonovým. Dokonce na 150 procent. O vině, či nevině Carykové rozhodne soud. Už delší dobu se nicméně mluví o tom, že mezi oběma páry panuje napětí.

Napětí, které může rozbourat kabinu Senators.

Karlsson nemusí zůstat ani tehdy, bude-li Hoffman, o jehož výměně se spekuluje celou sezonu, odejit.

Ztráta jedné, případně obou hvězd by Ottawu citelně zasáhla. Zámořský tisk přitom o odchodech Karlssona a/nebo Hoffmana mluví jako o nevyhnutelné věci.

Vnímá to tak i Hoffmanův agent Robert Hooper: „Pro Erika i Mika a také pro jejich partnerky by bylo velmi náročné dál spolu fungovat v jedné kabině, respektive v lóži pro ženy a přítelkyně hokejistů."