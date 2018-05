Překonává sám sebe. Pastrňák v Bostonu vytváří nové a nové rekordy

úno 9 2018

V zámoří o něm píšou: "Hraje tak skvěle, že je snadné zapomenout na to, že je mu teprve 21 let." Hokejista David Pastrňák opravdu posouvá hranice osobní výkonnosti v NHL, což se promítá i do čísel.