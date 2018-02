Mrázek zase září. Chytil pár tutovek, nulu si zasloužil, smeká Voráček

Mrázek dostal díky nedávné výměně novou šanci.

A chytil ji, jak se říká, za pačesy.

Třikrát oblékl dres s okřídleným písmenem P a pokaždé odjel z ledu jako vítěz. Postupně si připsal skalpy Columbusu, Ottawy a Montrealu.

Soupeřů z Východní konference, v jednom případě přímého rivala z Metropolitní divize, kterou nyní Philadelphia vede. „A pokud budeme dál hrát stejně, tak se můžeme na prvním místě udržet hodně dlouho," myslí si Mrázek.

Čerstvě dobyté divizní čelo si pochvaluje i Jakub Voráček, který po výhře 1:0 po samostatných nájezdech nad Montrealem před svým krajanem v bílé masce smekl.

„Chytil pár tutovek, na nájezdy byl také vynikající, takže zasloužená nula,“ řekl nejlepší nahrávač v celé NHL o Mrázkovi.

Znovuzrozený gólman momentálně nehraje jen o týmové úspěchy Philadelphie, ale také o svou budoucnost.

V červnu mu skončí smlouva a on si nyní výbornými výkony říká o nový kontrakt. Ať už ve městě bratrské lásky, které navždy proslavil chrabrý boxer Rocky, nebo kdekoliv jinde.

Přesun jinam by vyžadoval stěhování, v tom má ovšem Mrázek nyní slušnou praxi. Ve Philadelphii se rychle rozkoukal.

Jak mimo stadion, tak v kabině. „Snažím se zvyknout co nejrychleji. První den jsem ještě byl na hotelu, druhý už jsem se stěhoval do bytu. Auto mi přivezou příští týden. Znám tu pár kluků, o to je to ještě snazší.“

Svému novému zaměstnavateli se šestadvacetiletý gólman zatím opravdu vyplácí, vždyť uvést se třemi výhrami zrovna ve Philadelphii, kterou provází nelichotivá pověst pohřebiště brankařů, někdo naposledy zvládl v roce 2011.

Ten někdo byl Ilja Bryzgalov.

Svéráznému Rusovi forma po čase odešla, brzy se s tradičním klubem rozloučil. Nikoliv jako hvězda, nýbrž spíše coby vyvrhel. Vykoupili ho z megalomanského kontraktu.

Mrázek by jistě nadějně rozjetý scénář rád dopsal v lepším stylu.