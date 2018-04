Crosby nahání Lemieuxe s Pastrňákem i strach fanouškům Philadelphie

Crosby jede, jeho představení v letošním play off se dá přirovnávat k tomu, jež předvádí David Pastrňák z Bostonu. Právě za ním se kanadská superstar usadila v tabulce produktivity - během tří zápasů nastřádala dohromady sedm bodů.

A vypadá to, že zdaleka nekončí.

Kapitánovi Pittsburghu se proti Philadelphii, úhlavnímu rivalovi z Pensylvánie, daří náramně. Během své kariéry ve 20 vzájemných zápasech play off nastřádal už 30 (13+17) zářezů - polovinu z nich dokonce zaznamenal v posledních devíti.

„Je to asi tou atmosférou a napětím. Sidneymu zkrátka vyhovují derby. Nevadí mu, když cítí z tribun nenávist,“ pravil Sullivan.

Crosby, jenž v úvodním duelu série zaznamenal hattrick, otevřel v noci na pondělí v 11. minutě skóre parádním obkroužením branky a bleskurychlým zakončením. A pak na sebe upozornil především asistencí u gólu na 4:0, který padl pouhých pět vteřin po předchozí trefě Jevgenije Malkina.

Slavný útočník si totiž po buly ve středu hřiště šikovně přikopl kotouč mezi nohama Claudea Girouxe, nasprintoval do pásma a poslal lahodící žabičku téměř přes celou šířku útočného pásma na volného parťáka Dumoulina.

Tenhle gól Philadelphii definitivně zlomil a Pittsburgh jím navrch vyrovnat rekord Detroitu z roku 1965. Tak dlouho trvalo, než ve Stanley Cupu dokázal někdo vstřelit dva góly během pěti vteřin.

„Máme teď pár dní volna, takže dobrý, že jsme ten zápas zvládli. Teď můžeme být klidnější,“ usmál se Crosby, jenž prožil ve vyřazovací části třetí čtyřbodový zápas.

Díky tomu má na kontě aktuálně summa summarum 171 bodů v play off (61+110) a chybí mu jediný, aby dohnal legendárního Maria Lemieuxe v čele historické tabulky Pittsburghu. Je zřejmé, že ho brzy i předežene.

„Pro fanoušky Flyers by možná bylo lepší, kdyby Crosbyho ignorovali,“ píše oficiální web NHL.

Kdo ví, možná je to pravda, možná ne. Nakonec: možná je to jedno. Ač slavný forvard v základní části nezářil, jak u něj bývá zvykem (v 82 zápasech nastřádal „jen“ 89 bodů), v play off je zpět na vrcholu. Za všechno ostatně hovoří statistika - za posledních 24 duelů vyřazovací části má na kontě 27 bodů.

„Vždycky povstane, je to náš lídr,“ ví Dumoulin. Sám Crosby dodává: „Hrát proti Philadelphii není lehké, ale jsme připravení. Hráli jsme dobře.“

Pittsburgh zkrátka potvrzuje, že je jedním z hlavních favoritů na titul. A přiznejme si: uspět potřetí za sebou je hodně lákavé.

Podívejte se na sestřih duelu Philadelphia vs. Pittsburgh: