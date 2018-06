Co tam dělá poražený Sovět? Cherry nechce v Síni slávy Jakuševa

Jakušev v roce 1972 během Série století zářil, byl nejproduktivnějším Sovětem a jen potvrdil své hokejové mistrovství.

V době, kdy aktivně hrával, patřil geniální útočník k naprosté evropské špičce. S nezastavitelnou „sbornou“ dvakrát ovládl olympijské hry, triumfoval také na sedmi světových šampionátech.

Jenže Sérii století se svým týmem prohrál. Gólem Paula Hendersona, jehož tehdejší dres se před časem vydražil za 1,2 milionů dolarů, triumfovala Kanada.

„Je k smíchu, že zatímco poražení Sověti Vladislav Treťjak a Alexandr Jakušev jsou v Síni slavy, Henderson v ní chybí,“ kroutí hlavou v rozhovoru pro Sportsnet Cherry, známý kontroverzními a vlasteneckými výroky.

A kde je Henderson?

Nelíbí se mu, že kanadský hrdina Henderson je přehlížen. Jako by ovšem zapomínal, že zatímco Hendersonovu kariéru Série století definuje, Jakušev toho dokázal podstatně více a nebyl jen hvězdou jednoho turnaje.

„Ano, to co dokázal doma v Rusku, je fantastické. Ale pro mě je těžko stravitelný fakt, že do Síně slávy uvedli dva poražené Sověty, zatímco kanadský šampion chybí,“ stojí si za svým Cherry.

CO PROVEDE? Bývalý ruský hokejista Alexandr Jakušev (vpravo) si kryje puk v exhibičním utkání.

Jakušev se stane osmým Rusem v hokejovém panteonu, třetím vedle gólmana Treťjaka a Valerije Charlamova bez jediného zápasu v NHL.

„Je to pro mě pocta číslo jedna,“ říká nadšeně v rozhovoru pro Sovětskij sport. Zároveň popisuje, kterak se o ocenění dozvěděl. „Včera po tréninku starých pánů jsem měl v telefonu spoustu zpráv. Lidé mi posílali gratulace. Pak mi došlo, že mě uvedli do Síně slávy.“

Jakušev už pomalu přemýšlí, co řekne během listopadového proslovu v Torontu při vstupu do elitní společnosti. Průběh ceremoniálu zná.

Pozvánka od Bureho

„Před časem mě pozval Pavel Bure,“ připomíná, že osobně přihlížel přijetí „Ruské rakety“ v roce 2012.

Bure si na rozdíl od Jakuševa v NHL zahrál, stal se tam hvězdou první velikosti. Jedenasedmdesátiletý Rus ale nelituje, že si slavnou soutěž nevyzkoušel. „Však víte, jaká byla doba. Studená válka, železná opona, konflikt v Afghánistánu... neměl jsem šanci odejít.“

Příležitost zazářit na „Západě“ dostal vlastně jen během Série století. Využil ji dokonale a míří do Síně slávy. A Henderson? Ten se třeba dočká časem, byť na tom netrvá.

„Znám spoustu lepších hokejistů, než jsem byl já, kteří tam nejsou. To, že tam chybím, mě opravdu netrápí,“ řekl loni v září. A připomněl, že jiných cen posbíral spoustu.