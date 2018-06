Bude jako Jágr, nebo narazí? V St. Louis přemítají nad Kovalčukem

Byl hvězdou první velikosti, vyhlášeným kanonýrem.

Měl v kapse smlouvu na 100 milionů dolarů, zároveň nejdelší v dějinách NHL. Patnáct let měl oblékat dres New Jersey.

Taková byla Kovalčukova pozice v roce 2010.

Jenže svérázný Rus už po třech letech prchl do vlasti. Dobrovolně ukončil svou kariéru v NHL. Prý kvůli rodině, ale spíše kvůli velkému balíku rublů, který mu sliboval Petrohrad.

„Do tří let bude zpátky,“ věštila tehdy jeho sestra Ariana. „Teď si v Rusku alespoň vydělá více peněz.“

Věštba ji nevyšla.

Vůbec o sobě nepochybuji

Kovalčuk nakonec zůstal v Petrohradu až do nynějška. Do pětatřiceti let. Právě taková je věková hranice u hráčů, kteří dobrovolně ukončili v NHL kariéru, pro bezproblémový návrat do slavné soutěže.

Chci Stanley Cup Důvod pro návrat Už po triumfu na olympijských hrách v Jižní Koreji Kovalčuk vyhlásil: „Pokusím se vyhrát Stanley Cup, abych vstoupil do Triple Gold Clubu.“ Tam patří hokejisté, kteří mají zlato z MS a OH a také vyryté jméno na Stanley Cupu.

Když Kovalčuk 15. dubna oslavil narozeniny, stal se volným hráčem. Může zamířit v NHL kamkoliv. A i přes divoký konec v New Jersey se o něj zajímá nejméně osm klubů.

Jedním ze zájemců je St. Louis, které se loni snažilo ulovit tehdy pětačtyřicetiletého Jaromíra Jágra (Jágr sám přiznal: „Byl jsem hodně blízko, abych tam podepsal.“).

Se stejným mottem, s jakým dnes nahání Kovalčuka. „Vždy hledám cesty, jak by se dal vylepšit náš tým,“ tvrdí generální manažer Doug Armstrong.

Kovalčuk, čistě z pohledu hokejového umění, je lákavou posilou. Vždyť letos ovládl s 63 body tabulku produktivity KHL, v únoru řádil pod pěti kruhy a pěti góly pomohl sborné ke zlatu.

V minulých letech navíc dvakrát pro Petrohrad vítězným gólem vystřelil Gagarinův pohár.

Ilja Kovalčuk a momentky z jeho působení u New Jersey

Jako by přibývající roky vůbec necítil. „Je mu pětatřicet a s takovým věkem jsou u hokejisty už spojená jistá rizika. Jenže Ilja klidně může být dalším Jágrem. Začne se zhoršovat třeba až v jedenačtyřiceti,“ přemítá Armstrong.

„Ale také může při návratu do NHL tvrdě narazit. Kdo ví,“ dodává jedním dechem.

Napodobí Dacjuka?

Kovalčuk o sobě nepochybuje. „Kdybych měl sebemenší pochybnost, vůbec bych se do NHL nevracel. Chci být produktivní a věřím, že další tři roky můžu hrát na té nejvyšší úrovni. “

Podpis Kovalčuka by nicméně riskantní byl.

Nejde jen o výkonnost, která může rychle klesat, ale také o pravidla zámořské ligy. Ta stanovují postih pro tým, který uzavře smlouvu s hráčem nad 35 let a ten ji posléze nedodrží až do konce platnosti. Určitá částka se poté mužstvu dál počítá do platového stropu.

Své o tom vědí v Detroitu, odkud předčasně odešel Pavel Dacjuk. Kovalčukův krajan a také spoluhráč z únorové olympiády a z Petrohradu.

Pražská ostuda O finále MS 2015 Byl to právě Kovalčuk, kdo zavelel ke skandálnímu odchodu ruských hokejistů z ledu O2 Areny po prohraném finále s Kanadou. „Otevřela se vrátka do mixzóny. Měli jsme za to, že je to pro nás signál - přichází čas šampionů, ceremoniál končí, jsme na něm zbyteční,“ hájil se tehdy.

A to je skromný a pracovitý Dacjuk jiný charakter než mnohdy sobecký a opakovaně arogantní Kovalčuk.

Dvojnásobný mistr světa navíc už jednou ukázal, že ho příliš nezajímá, co je psáno černé na bílém. Z New Jersey utekl, kde je záruka, že nezradí znovu?

To vše si kluby NHL uvědomují, přesto tverského rodáka lanaří.

Zástupci San Jose i Los Angeles si s ním dokonce naplánovali osobní schůzky. Není tajemstvím, že Kovalčuk preferuje právě Kalifornii, případně New York.

V St. Louis ho mohou vábit na přítomnost krajanů, především pak Vladimira Tarasenka, s nímž by mohl pořádně větrat v obranných pásmech soupeřů. Armstrong může snadno splnit i jeho platové nároky (šest milionů dolarů na sezonu).

Jágr mu loni těsně nevyšel. Přivede Kovalčuka?