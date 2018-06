Ohořelý, zapomenutý i pomočený. Stanley Cup zažil už mnohé strasti

Hokej

Zvětšit fotografii Kapitán Washingtonu Alexandr Ovečkin se Stanley Cupem. | foto: AP

dnes 16:29

Pár hokejistů Washingtonu mu drželo nohy a trup ve vzduchu, zatímco se Alex Ovečkin snažil s hlavou ponořenou do Stanley Cupu vypít, co se do něj vešlo. Po chvíli zarostlou tvář ze stříbrné mísy vynořil, navlečen do baseballového dresu měl poněkud nepřítomný výraz. Ano, bujaré jsou oslavy nových šampionů zámořské NHL.