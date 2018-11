Hertl plánuje svatbu, v San Jose je vůdcem: Už si beru slovo v kabině

Dá se říct, že vás role lídra motivuje?

Rozhodně mě nesvazuje, takhle o tom nepřemýšlím. Hraju, trenér mi dává obrovský prostor, jsem neustále na ledě. Hraju oslabení, přesilovky, i body sbírám. Chci pomoct týmu, jak můžu.

Hertlova čísla Tomáš Hertl v této sezoně nastoupil do 21 zápasů, v nichž nasbíral 18 bodů za 6 gólů a 12 asistencí. V průměru dostává na ledu kolem dvaceti minut čistého času. Pokud bude takto pokračovat, má našlápnuto na svou nejlepší sezonu v NHL

Změnil se vám život po letní podpisu nové lukrativní smlouvy?

Nemůžu si stěžovat, navíc jsem se zasnoubil, takže bylo hodně slavení. Je to super, mám z obou věcí obrovskou radost. Jenom bych byl radši, kdybychom víc vyhrávali jako tým, protože se spíš trápíme. Ještě není úplně zle, ale už se musíme probrat, abychom v klidu uhráli play off. Doufám, že uděláme vítěznou sérii.

Naposledy jste v Torontu vyrovnával na 1:1, nakonec jste prohráli.

Jo, v přesilovce se ke mně odrazil puk, tak jsem ho doklepnul. Byl bych radši za vítězství.

Po příchodu hvězdného Karlssona jste byl nadšený a říkal, že máte nejlepší obranu v NHL. Místo toho dostáváte hodně gólů a tolik jich nedáváte. Co se děje se San Jose?

Je to pravda. Ještě jsme si pořádně nesedli, celou sezonu se hledáme. I když máme dobrý zápas, tak dostáváme naše gólmany pod tlak. Přestřílíme soupeře, ale pak mu dovolíme, aby jel dvakrát sám na bránu nebo měl několik přečíslení. To se stávat nemůže, protože jsme se vždycky pyšnili nejlepší obranou v lize.

Není špatně, že jsou v obraně dvě hvězdy: Karlsson a Burns?

Pro oba je to něco nového, doteď byli zvyklí být hlavními lídry a teď se o to musí trošku dělit. Celkově v týmu není ta správná chemie. Ale zlepšuje se to a sezona je dlouhá. Musíme zabrat.

Jak vás osobně brzdí zranění, se kterými nastupujete?

Patří to ke sportu, každý hraje s nějakým omezením. Nebudu se vymlouvat na zranění. Měl jsem super start, všechno šlo v pohodě. S něčím se potýkám, ale jde s tím v pohodě hrát. Na druhou stranu by bylo určitě lepší, kdybych mohl hrát bez problémů. Musím se s tím porvat.

Zmínil jste zásnuby. Kdy bude svatba?

Plánujeme ji, v nejbližší době ji podnikneme. Možná už v létě. Těším se na to.

V listopadu jste měl také narozeniny, bylo vám 25 let. Jak jste je oslavil?

Doma s přítelkyní a strejdou. Dali jsme si večeři a dostal jsem dort. Na víc není čas, protože hrajeme skoro každý druhý den. Udělali jsme si takový relax, jenom si popřáli a to je tak všechno.

Zpátky k hokeji: v San Jose máte konečně zase českého spoluhráče - Lukáše Radila. Jste rád?

Je to příjemné. Ještě je tu s námi celou dobu Radim Šimek, akorát ještě nehrál. Je to fajn. Naposledy jsem tu měl první rok Martina Havláta, od té doby tady nebyl nikdo. Proto je příjemné si pokecat česky a mít tu kluky u sebe. Rád oběma pomůžu, když budou cokoli potřebovat. Ale oni se o sobě umí postarat. Navíc Lukáš hrál tři roky v Rusku, takže anglicky umí a není to žádný mlaďas. V pohodě zapadl do kolektivu, kluci ho mají rádi. Odehrál tři zápasy a všechny se mu celkem povedly.

A co Šimek? Má i vzhledem k mnoha inkasovaným gólům šanci dostat se na led?

Naše obrana je našlapaná, máme hodně kvalitních beků. Navíc jsme za poslední tři roky neměli vzadu žádné zranění, takže to má těžké. Není to pro něj jednoduché, protože dva měsíce maká a ještě se nedostal na led. Nemůže hrát ani na farmě. Doufám, že dostane příležitost a ukáže, co v něm je.