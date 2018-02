Pomůže uvadajícímu Plekancovi neobvyklý přestup do Toronta?

Důvodů je víc než dost. Tak třeba, že výměny na této trase nejsou příliš obvyklé - poslední se uskutečnila před deseti lety, kdy se Canadiens zbavili problémového běloruského forvarda Michaila Grabovského.

Plekanec je navíc montrealskou ikonou - strávil v klubu celou svou zámořskou kariéru. Odehrál za něj 981 zápasů, což ho v historické tabulce legendárního celku řadí na sedmé místo.

Zároveň je třináctým nejproduktivnějším hráčem (nasbíral 605 bodů), třináctý je i mezi nahrávači (má 373 asistencí) a mezi všemi střelci mu patří sedmnáctá příčka (dal 232 gólů).

„Nikdy by mě nenapadlo, že bych mohl hrát za Toronto. Doufal jsem, že dohraju kariéru v Montrealu. Na druhou stranu jsem věděl, v jaké jsem pozici, takže mě výměna nepřekvapila,“ pravil Plekanec.

O jeho přestupu se letos nehovořilo poprvé, jelikož má svá nejlepší léta nejspíš za sebou. Trenér Claude Julien nezastíral, že od něj čekal především lepší produktivitu (Plekanec v této sezoně nasbíral v 60 zápasech 24 bodů za 6 gólů a 18 asistencí), na druhou stranu ho až příliš svazoval defenzivními úkoly.

Přes uvadající výkony a čísla byl o pětatřicetiletého Kladeňáka v NHL zájem. Ještě před týdnem se hovořilo o zájmu Pittsburghu, obhájce Stanley Cupu. A teď jde do Toronta, které má solidní šance, aby na něj dosáhlo letos: „Mají talentovaný tým, který bude hrát na rozdíl od Montrealu play-off. Zahraju si s výbornými hráči jako Matthews a další. Toronto je výborné město s výbornými fanoušky. Nemůžu si stěžovat.“

Plekancův nový kouč Mike Babcock evidentně sází na jeho zkušenost, kterou chce ve vyřazovacích bitvách vyvážit mladé mužstvo. Nabízí se otázka: pomůže výměna oživit kariéru českého bojovníka?

Zásadní restart nečekejte

Stát se může cokoli, ale nějaký zásadní restart se nedá očekávat. I kvůli tomu, že v Torontu dostane stejnou roli, na jakou byl v posledních letech zvyklý v Montrealu. Nečeká se od něj tudíž, že bude řídit přesilovky a rozhodovat zápasy. Na to mají Maple Leafs jiné borce.

Tomáš Plekanec bude mít v novém týmu starou roli - bude to především spolehlivý defenzivní štít. Na druhou stranu bude mít šanci dosáhnout na úspěch a také dostane příležitost získat v NHL nový kontrakt, jelikož mu ten stávající končí. Už nyní je však jisté, že ne na šest milionů dolarů.

„Odchod z Montrealu je pro mě těžký, protože jsem v něm strávil patnáct let života. Je to můj domov. Moje děti tu chodí do školy a mluví francouzsky. Francouzština je vlastně jejich první jazyk. Ale jdu do týmu, ve kterém se můžu učit.“



Co konkrétně? „V Torontu je spousta lidí s vítěznou mentalitou. Vědí, jak vyhrát Stanley Cup, olympiádu, jak uspět v těžkých zápasech. Jsem rád, že se s těmi všemi budu moct potkat a zjistit, o čem to celé je,“ vypráví Plekanec.

Ten se okamžitě po výměně odebral a odletěl na Floridu, aby se připojil k novému týmu, který čekají zápasy proti Tampě a Panthers. Pokud ihned nastoupí, bude mít na dresu číslo 19, nikoli oblíbenou čtrnáctku - ta je v Torontu vyřazená na počest Davea Keona, vítěze čtyř Stanley Cupů.

Plekance může mrzet jediné - že mu chybělo pouhých 19 zápasů, aby dosáhl na tisícovku duelů odehraných v jednom dresu. Přesto může živit naději, že ten jubilejní přece jen v červeném dresu prožije.

Na konci této sezony bude mít totiž na kontě 999 duelů, ten tisící přijde na řadu až v nové. A kdo ví, jestli to nebude opět v Montrealu. Ostatně sám útočník řekl: „Tahle možnost určitě existuje. Dokonce jsme to téma naťukli. Odehrát tisící utkání za Canadiens by bylo samozřejmě speciální.“