Ve stopách Pastrňáka. Žádná NHL, Zadina může skončit na farmě

„Realita je taková, že spousta mladých a talentovaných kluků potřebuje chvíli, aby se zvládli prosadit ve velkém hokeji. Pochopit, jak si vytvořit prostor, je něco, co se nenaučíte jen tak. I když jste superrychlý a supervelký,“ pravil Blashill.

A hned vypíchl konkrétní příklad, na němž demonstroval svou úvahu. „Podívejte na Filipova krajana Davida Pastrňáka. Po draftu hrál půlku sezony na farmě a jel i na juniorské mistrovství světa. Jelikož hrál opravdu dobře, tak si ho Boston vytáhl a on odehrál zbytek roku v NHL.“

Je zřejmé, že Detroit o Zadinovi nepochybuje, jen ho nechce okamžitě zavalit obrovským tlakem. Zvlášť když si ho ambiciózní mladík vytváří sám na sebe. Cpát ho okamžitě do prvního týmu by zkrátka mohlo být kontraproduktivní.

„Stejně jako Pastrňák začínal i Nikita Kučerov z Tampy a dnes je jednou ze superhvězd celé NHL. Také potřeboval čas na adaptaci.“

Hrát mezi dospělými je oproti juniorce velký rozdíl, zastávka v AHL proto dává smysl. Byť Zadina v Halifaxu zářil a v 57 zápasech nasbíral 82 bodů za 44 gólů a 38 asistencí. „Z mého pohledu by tím netratil on ani my. Kdyby byl klíčovou postavou Grand Rapids a střílel góly, tak jedině dobře. A my ho pak můžeme povolat nahoru,“ uvažuje Blashill.

Zadina mezitím nastoupil do pěti přípravných zápasů Red Wings, v nichž vstřelil dva góly. Naposledy dokonce vítězný v prodloužení v duelu proti Bostonu. A i on v rozhovorech pro zámořská média uznává, že hrát NHL je úplně něco jiného.

„Zlepšuju se každý zápas, v každém chci hrát. Zvykám si a učím se od spoluhráčů. Je to rychlé, ale pro mě dobré, protože chci v téhle sezoně hrát NHL,“ pronesl Zadina.

Jistě naskočí ještě minimálně do jednoho z posledních dvou přípravných zápasů proti Torontu a pak se trenér definitivně rozhodne. Detroit otevírá sezonu 4. října domácím duelem proti Columbusu.

„Chceme z Filipa udělat ofenzivní hvězdu a je otázka, co bude nejlepší krok, abychom toho co nejrychleji dosáhli. Je blízko, ale zpočátku to klidně může být cesta na farmu,“ naznačuje Blashill.