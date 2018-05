Nosek v euforii. Kluk do počtu přiblížil Vegas ke Stanley Cupu

Běžela 50. minuta bláznivého utkání Las Vegas - Washington, ve které oba týmy předvedly několik obratů. Ten poslední za stavu 3:4 obstarala domácí čtvrtá lajna s Noskem.

Je to paradox, protože tahle trojka má v popisu práce spíš bránění než vytváření tlaku a šancí. Byla u vyrovnávacího gólu na 4:4 v úvodu třetí třetiny, u něhož rozhodčí Noskovi poměrně necitlivě sebrali asistenci.

Mrzení z toho ale nebylo, pětadvacetiletý útočník si na slávu počkal. V 50. minutě si najel do volného prostoru u levé tyčky, kam dostal krásnou přihrávku přes celou šířku pásma, a bez zaváhání skóroval.

Euforie! Vegas vede 5:4, ten pocit se nedá popsat, Nosek je hrdina. Ale také skromný kluk, po zápase totiž říkal: „Že jsem dal vítězný gól? Jsem rád, že to pomohlo týmu, ale je to jen jedna výhra, zbývají tři, takže musíme šlapat dál.“

Trenér Gerard Gallant vycítil, že je Nosek v laufu a nechal ho několikrát prodloužit střídání. Poslal ho na led i při závěrečném tlaku Washingtonu, který zkoušel vyrovnat při hře bez brankáře.

Popravdě, byl blízko, v jednu chvíli puk poskakoval před odkrytou brankou. Nosek měl však nakonec za pouhých 12 minut a 22 vteřin čistého času na ledě tři kladné body, protože tři vteřiny před koncem rozhodl gólem do prázdné.

Aréna bouřila, on radostně zakýval zaťatou pěstí, slavil i obrovský dav fanoušků před stadionem, na nějž nezbyly lístky. Je to jasné: hokej ve Vegas zakořenil a Nosek se zapsal do povědomí.

„Důležité je, že jsme vyhráli. Byl to hodně divoký zápas, pořád nahoru a dolů. Možná jsme byli trošku nerozehraní, protože jsme před finále týden stáli, ale zvládli jsme to. Uspět v prvním utkání série je z psychického hlediska dobré,“ vykládal.

VIDEO: Skvělý Nosek dvěma góly rozhodl o úvodní výhře Vegas Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Možná při těch slovech ani netušil, jak velkou má pravdu. Čistě ze statistického hlediska, na které si v zámoří potrpí, má Vegas totiž 78procentní šanci, že Stanley Cup vyhraje. Jen ve 22 procentech ve finále nakonec slaví mužstvo, které úvodní duel nezvládlo. V NHL tohle pravidlo naposledy zlomil v roce 2011 Boston proti Vancouveru.

Nosek, jenž se v létě stane chráněným volným hráčem, si výtečným představením výrazně řekl o novou smlouvu. A také možná o výraznější roli v týmu. Po letech plahočení po farmách by si ji zasloužil.

Velkého obratu v kariéře se dočkal, když už ani nedoufal. „V Detroitu jsem musel na šanci čekat strašně dlouho, dost jsem si tam toho vytrpěl. Po loňské sezoně mi řekli, že se mnou počítají do prvního týmu, ale pak přišel rozšiřovací draft a já byl v šoku,“ popisuje.

Vybralo si ho Las Vegas a on byl znovu v nejistotě. Počítal s tím, že si nováček soutěže vybere z Detroitu zkušenějšího borce. „Bylo jich tam dost. Vůbec jsem nečekal, že sáhnou po mně. Netušil jsem, jestli je to pro mě dobře.“

Dnes už ví, že ano. „Člověk si nemůže vybírat, to je jasné. Teď jsem strašně rád, že jsem tady. Detroitu budu vždycky vděčný za první šanci.“ Ale ve Vegas může být součástí obrovského příběhu, ve kterém nováček vyhraje Stanley Cup.

Tomu se říká americký sen a Nosek k němu Vegas - vzhledem ke zmiňované statistice - výrazně přiblížil.