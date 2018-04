Je to neuvěřitelný pocit, jásá Blümel po vyřazení Kanady

Češi v základní skupině porazili pouze Francie, načež Kanada dosud neokusila ani jednou hořkost porážky.

Jasnými favority tak byli vítězové skupiny B, ale úvodní minuty čtvrtfinále patřily českému výběru. Národní tým hrál od začátku zápasu bez chyb, disciplinovaně a Kanadu v první třetině jasně přestřílel 14:7.

„Bylo důležité, že jsme se dokázali semknout a zapomenout na výsledky ve skupině. Od úvodních minut jsme hráli tak, jak jsme chtěli,“ chválil svůj tým Matěj Blümel.

A právě pardubický odchovanec dokázal v první dvacetiminutovce otevřít skóre zápasu. Zpracoval pas od Petra Čajky, podíval se a trefil přesně. „Dostal jsem puk motýlkem, srovnal jsem si ho a poslal ho na zadní tyč. Byla to situace, která mi jde,“ popisoval první gól v zápase.

I v dalším průběhu zápasu dokázali čeští mladíci udržet tempo a kvalitní výkon, čímž dostávali javorové listy pod tlak. „Byl to náš nejlepší zápas na turnaji. Snažili jsme se hrát poctivě do obrany, ale zároveň zůstat aktivní. Dařilo se nám to a Kanada z toho nebyla ve své kůži,“ věděl po utkání asistent trenéra Tomáš Martinec.

V posledních minutách zápasu si Kanada dokázala vypracovat velký tlak. Brankář Lukáš Dostál musel krýt jednu střelu za druhou, soupeř to zkusil i v šesti.

Brněnský gólman odolal a po zápase zaslouženě přebral cenu pro nejlepšího hráče. „Lukáš odchytal skvělý zápas. Držel nás, mohli jsme se na něho spolehnout po celou dobu,“ smekal před spoluhráčem Blümel.

V boji o cenné kovy narazí Češi na Ameriku. Spojené státy dokázaly překvapit domácí Rusy a z turnaje je vyprovodily po jasné výhře 5:1.

„Už večer po zápase se na USA začneme připravovat. Další den si k tomu něco řekneme i s týmem. Hráči si teď hlavně musí odpočinout a zregenerovat,“ dodal k dalšímu vývoji turnaje Martinec.