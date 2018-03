Bylo to nekonečné, ale je to tam, radoval se postupový střelec Smoleňák

„Bylo to dlouhé, nekonečné, ale je to tam, dokázali jsme to,“ vypravoval nadšeně klíčový střelec Hradce ve vítězné čtvrtfinálové sérii.



Co podle vás rozhodlo o vašem postupu?

Týmová obětavost. Každý v něm má svoji roli a tu si plní. A pak gólmani. Máme dva nejlepší v lize a díky nim jsme to dotáhli i v zápasech, kdy se nám moc nedařilo.

Co rozhodující zápas?

Dali jsme dva důležité góly a pak už jsme ubránili. I když pak už jsme ani neměli tolik síly, ale stačilo to.

Velmi brzy jste je ale mohli inkasovat vy, za dvě minuty měl Liberec tři jasné šance, Co jste si v těch chvílích říkal?

Nám se to v téhle sérii stávalo poměrně často, člověk už ani nebyl moc naštvaný. Hokej je ale takový, člověk musí makat dál.



První gól jste vstřelili poté, co vám vyrazil Dominik Lakatoš hokejku ve chvíli, kdy rozhodčí signalizovali váš ofsajd, a Lakatoše vyloučili. Jak jste tuhle situaci viděl?

Lakatoš je silák, hodně posiluje. Hokejku mi vyrval z ruky, rozhodčí ho za to vyloučil a byl z toho gól.



Druhý gól jste přidal vy po teči střely Romana Kukumberga. Skoro tradiční situace nejen v této sérii.

U nás každý ví, v čem je dobrý a platný. A já vím, že moje síla je před brankou. Musím to dělat dál, je to pro tyhle zápasy důležité.



Liberec vás trápil sedm zápasů, v čem je podle vás jeho síla?

Stojí na třech lidech. Brankář Will chytal skvěle, útočník Kvapil, s nímž jsem už něco odehrál, byl také výborný. A má trenéra Pešána, který dokáže reagovat na nejrůznější situace. Kdyby tyhle tři neměli, byl by to úplně jiný tým.



V semifinále vás čeká Třinec, jak se na něj připravit?

Jde o ofenzivní tým s velmi šikovnými hokejisty. My ale všichni víme, o co hrajeme. Udělali jsme zatím první krok, který byl hodně těžký a teď jedeme dál. Dáme jedno dvě piva a zítra začneme nanovo.