Série Brna skončila potleskem. Kouč: Prohráli jsme se vztyčenou hlavou

A tak Brňané poté, co svému soku podlehli 3:4 v prodloužení, přišli jak o šanci na výhru, tak o možnost posunout se na druhé místo v tabulce i o vítěznou sérii.

Táhla se od 26. prosince a trvala devět kol.

„Po dlouhé době jsme prohráli, ale prohráli jsme se vztyčenou hlavou, bereme bod a jdeme dál,“ zrekapituloval hlavní motto špičkového zápasu brněnský trenér Kamil Pokorný.

Díky tomu, že potřetí srovnali až 9,2 vteřiny před koncem, se navíc domácí dobře smířili s tím, že série je pryč. I fanoušci jim uznale tleskali a děkovali za dobrý zážitek.

Alespoň částečně zachránili večer Martinové Zaťovič a Nečas, kteří se v power-play postarali o vyrovnání. Zaťovič krásně přes celé pásmo našel Nečase, jenž bombou bez přípravy vyrovnal na 3:3.

Brno vs. Hradec Králové Čísla a zajímavosti 9 vteřin chybělo do konce normální hrací doby, když Martin Nečas vystřelil Kometě alespoň bod.

chybělo do konce normální hrací doby, když Martin Nečas vystřelil Kometě alespoň bod. 14 zápasů čekal na gól Martin Zaťovič, dělící se o pozici nejlepšího střelce brněnského mužstva.

„Neči měl hrát na té pozici, na níž byl, a v obraně se otevřela mezera, kterou se dalo přihrát. Já jsem ho viděl, tak jsem mu to dal a on to super trefil,“ řekl Zaťovič.

Tak gradoval divoký zápas, v němž se dvakrát prohlíželo video, vždy po situaci před brankou Komety a vždy ve prospěch hostů, jelo se jedno trestné střílení, které brněnský lídr Martin Erat na sklonku třetí třetiny neproměnil, a jejž uzavřelo až prodloužení.

Ojedinělou hradeckou akci zakončil Rudolf Červený střelou, která brankáři Martinu Langhamerovi propadla mezi betony, a puk z brankové čáry dorazil do sítě Blaž Gregorc.

„Jestli by se ten puk dokutálel do branky sám? To těžko říct, zastavoval se. Raději jsem ho tam uklidil,“ usmíval se slovinský bek.

V jednom brejku, který do výsledku zápasu významně zasáhl, byl už během třetí třetiny. Krátce po brněnském vyrovnání na 2:2 se Kometa trestuhodně zapomněla v útočném pásmu, Mountfield podnikl brejk tří na dva, Gregorc se při dojíždění do brankoviště „potkal“ s Langhamerem a oba skončili v síti, stejně jako puk. To bylo podruhé, co šli rozhodčí na video. Podruhé uznali gól hradeckého mužstva.

„Šel jsem do brány, nějaký hráč (útočník Hruška) mě tam hákoval, já jsem spadl a srazil jsem se s brankářem v době, kdy už byl puk v síti. Byl to regulérní gól,“ vykládal Gregorc.

Přestože fanoušci zuřili, a když viděli okamžik na obrazové kostce, rozběsnili se kvůli Gregorcově kontaktu s brankářem ještě víc, domácí hráči zůstali nad věcí.

„Viděli jsme, že to bylo regulérní. Člověk to vidí na kostce, nic neřekne a jde dál,“ potvrdil Zaťovič.

Nad tím, že Kometě skončila nejdelší vítězná série od návratu do extraligy, jen pokrčil rameny.

„Chceme si upevnit pozice před play-off, abychom začínali doma. V šestce snad už budeme, vypadá to dobře. Uvidíme, kam se odrazíme, musíme sbírat body. To je hlavní.“