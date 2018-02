Direkt z poslední akce. A kouč olomouckých hokejistů se čertil

Galvas však už volného Jiřího Ondráčka uhlídat nedokázal. A po nahození Kubiše se postaral o rozhodující dorážku v čase 59:55.

„Piškot to hodil perfektně do brány, mně se to odrazilo do prázdné,“ usmíval se Ondráček.

Zlín udolal Olomouc v tvrdé řeži o šesté místo extraligy 4:3.

„Takový gól nemůžeme v závěru inkasovat. Byli jsme nedůrazní u mantinelu i na brankovišti,“ čertil se olomoucký trenér Jan Tomajko.

„Takhle prohrát je strašně smutný,“ hlesl do kamery ČT útočník Zbyněk Irgl, který chvíli před direktem srovnal stav.

Ondráček byl zase za hrdinu Zlína. Už úterní duel v Litvínově ukončil precizním nájezdem v prodloužení. V extrémně vyrovnaném středu tabulky Berani vystřídali Olomouc na šestém místě, na první nepostupovou příčku do play-off mají pět kol před vyvrcholením základní části náskok sedmi bodů.

Osmá Olomouc už jen čtyři body, ale zápas k dobru. „Uvidí se na konci, jestli jsem trefil play-off. Pořád je to daleko, ale do dalších zápasů je to pro nás povzbuzení,“ pověděl Ondráček po včerejší šťastné výhře. „Mančaft má vůli, jdeme si za tím, ale zůstáváme pokorní. Potřebujeme uhrát ještě tři čtyři body.“

Moravské derby začalo opatrně; šlo o hodně – hlavně o předkolo play-off, ale také přímý postup do čtvrtfinále. A bylo to znát i na tvrdosti. Olomouc právem nadzvedl drsný zákrok Kubiše ramenem do hlavy Davida Škůrka, který sudí Hradil a Úlehla kupodivu jako faul neposoudili. Olomoucký bek s podezřením na otřes mozku putoval rovnou do nemocnice. Kubiš se mu ještě mezi střídačkami omlouval.

Zápas v závěrečné třetině vygradoval nevídaným dramatem s infarktovými zvraty. Když 110 vteřin před koncem normální hrací doby srovnal Irgl na 3:3, zdálo se, že si rivalové body rozdělí. Proti však byl Ondráček. „Po brance na 3:2 jsme začali být hodně pasivní a trochu jsme si koledovali. Věřili jsme si, že to uhrajeme,“ přiznal Ondráček polevení, které srdnatá Olomouc ve vyrovnané bitvě trestala.

Zlín nakonec litovat nemusel.

Akce dvojice Kubiš–Ondráček vyvolala na Zimním stadionu Luďka Čajky nelíčené nadšení domácích fanoušků, v olomouckém kotli pak velký smutek. „Na konci jsme měli obrovské štěstí, nikdo nepočítal, že může padnout gól,“ uznal trenér Zlína Martin Hamrlík. „Zlín měl v první třetině více ze hry, poté se hra vyrovnala a bylo to o jednom gólu,“ povzdechl si Tomajko.

Olomouc si mohla drbat hlavu.

Důležitý souboj nezvládla především kvůli školáckým chybám v obranném pásmu. Zadáci Jan Jaroměřský s Lukášem Galvasem namazali domácím na dvě trefy. V přesilovkách navíc kohouti dvakrát dopřáli spoustu místa kanonýrovi Bukartsovi. „To se stane, kdyby nebyly v hokeji chyby, neviděli by fanoušci góly,“ podotkl Irgl. „Ale mrzí to. Pro nás je teď každý bod zlatý.“

V neděli (17.00) se pokusí Irgl na olomouckém ledě sebrat body Třinci, ze kterého na Hané do konce sezony hostuje výměnou za Romana Vlacha. „Musíme bojovat dál, nedá se nic dělat,“ velí Tomajko.