Plzeň podruhé v řadě padla. Musíme se vrátit na vlnu, burcuje Gulaš

„Vstup do utkání nebyl podle našich představ. Nemůže se nám stávat, že do toho nejdeme na sto procent. Spousta týmů teď bojuje o šestku či o desítku, hraje se na krev. A my musíme taky, abychom se na play-off adekvátně připravili. Musíme se vrátit na vlnu, na které jsme byli předtím,“ burcoval po utkání útočník Milan Gulaš.

Náskok Plzně na čele tabulky se znovu ztenčil, druhý Hradec Králové zaostává už jen o sedm bodů.

„Až od třetí třetiny, kdy trenéři stáhli sestavu na tři lajny, jsme hru zlepšili. Škoda, že jsme nevyužili nějakou přesilovku, šance tam byly,“ litoval reprezentační forvard.

Vítěznou trefu obstaral ve 26. minutě v přesilovce explzeňský útočník Tomáš Svoboda, který tvrdou ranou bez přípravy z levého kruhu překonal gólmana Hyláka. Ten v brance Škody nahradil jedničku Svobodu a připsal si řadu těžkých zákroků, při střelách Treilleho a Rolinka mu navíc pomohla branková konstrukce. „Jsem rád, že to Sašovi vyšlo. I když jsme prohráli, on nás dlouho držel,“ prohlásil Gulaš.

Jenže v útoku zůstala Plzeň bezzubá. A když v závěru při power-play zastavil Kacetl i ránu D. Kindla z mezikruží, rozhodl domácí Sýkora. Vybojoval puk na obranné modré čáře, vyrazil s ním kupředu a skóroval do prázdné klece – 2:0.

„Máme teď plno zraněných kluků, kteří se potřebují dát do kupy. Olympijská pauza nám snad pomůže. Ale o první místo nechceme přijít, musíme si to uhrát. V neděli doma proti Chomutovu chceme určitě uspět,“ řekl Gulaš.

V domácí Home Monitoring Areně se Plzeň představí v neděli naposledy před olympijskou přestávkou, zápas proti dvanáctému Chomutovu začíná v 16.30 hodin.

A na stadionu zůstane uzavřen sektor 112, místo fanouškovského „kotle“. Byť klub proti trestu disciplinární komise za sprosté skandování podal rozklad, z tradičního místa se tentokrát fandit nebude...