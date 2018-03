Hokejová Olomouc staví kádr na další sezonu. Knotek zůstává, Herman mizí

Fürsta mrzí, že nebylo plno Být lepší než loni, znělo skromné, ale všeříkající přání olomouckých hokejistů na prahu sezony. Volně přeloženo, znamenalo to postoupit do předkola play off. To se Hanákům podařilo nadmíru, z osmého místa přešli i přes devátý Zlín a vyřadila je až ve čtvrtfinále Plzeň coby vítěz základní části. „Myslím, že sezona nebyla špatná,“ přemítá generální manažer Erik Fürst. „A ať nejsme neskromní - série s Plzní mohla dopadnout i jinak,“ míní. Olomoučtí v sérii na čtyři vítězné zápasy uhráli jednu výhru, favoritovi ale dlouho vzdorovali. „Ve čtyřech utkáních jsme byli minimálně vyrovnaní, jestli ne chvilkami lepší. Ale bohužel, tam už rozhodují maličkosti,“ říká Fürst vyrovnaně. Pro svůj tým má jen slova uznání, řada hráčů nastupovala i se zraněními. Ještě před play off se dokázali doléčit obránce David Škůrek či útočník Aleš Jergl, který byl po zásahu bruslí operovaný v obličeji. Zázračná uzdravující síla play off znovu účinkovala. „Mančaft byl docela rozbitý. Ne všichni byli zdravotně v pořádku a někteří hráli se zraněními, která jsme samozřejmě nezveřejňovali. Kluci šli přes hranu, byly tam i nějaké zlomeniny, takže si jich musím vážit,“ vysekl poklonu Fürst. O to hůř se vyrovnával s tím, že na rozhodující zápasy sezony nebylo v plecharéně vyprodáno. Při sérii se Zlínem i na čtvrtém čtvrtfinále s Plzní bylo v hale hodně prázdných míst. „Docela mě to mrzelo a nemám pro to vysvětlení. Fanoušci, kteří přišli, byli fantastičtí a dobře se bavili. O to větší škoda pro ty, kteří nedorazili.“