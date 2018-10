Hra je lepší než výsledky. Hokejistům Olomouce chybějí góly

Kroužil před brankovištěm jako vyhladovělý sup číhající na kořist. Nepustil puk z dohledu. Když už se zdálo, že ho zamete do bezpečí liberecký zadák Švec, vypíchl mu kotouč zpod čepele hole a v pádu jej protlačil za brankáře Schwarze, jemuž zákrok hokejkou nepomohl. ¨

Kotouč se přes ni zvedl, udělal oblouček a doplachtil za záda. Lukáš Nahodil nahodil široký úsměv. Na první trefu za Olomouc po přestupu z Brna čekal jen do druhého zápasu.

Třicetiletý útočník skóroval v sezoně již počtvrté. I proto bylo pro mnohé včetně jeho samotného překvapením, když se minulý týden mistrovská Kometa vzdala jeho služeb, pravda, předchozí ročník nedal jedinou branku.

„Tohle bych asi neřešil,“ odmítá odchod z Brna komentovat.

Vstřebal aspoň počáteční šok? „Taky bych to neřešil,“ (ne)odpovídal po olomoucké premiéře proti Spartě. Je pochopitelné, že Brno se opouští těžko.

Pro hráče v extralize se z něj stala vytoužená adresa. Nahodil o nabídky neměl nouzi, Pardubice, kde strávil největší část kariéry, mezi zájemci nebyly.

„Ozvalo se víc týmů, ale pro Olomouc hrálo to, že tady spoustu kluků znám a je to v dojezdové vzdálenosti od Brna. Projevila fakt velký zájem, to byla největší miska na vahách, která to převážila,“ vysvětluje, proč se rozhodl pro Moru.

V novém prostředí se adaptoval snadno. „Kluci mě přijali výborně, až jsem z toho překvapený a nadšený. Myslím, že jsem zapadl docela dobře,“ těší Nahodila.

Trenéři mu našli místo na centru třetího útoku s křídly Skladaným a Strapáčem. „Každý zápas bude lepší a lepší. V zápase se nejvíc poznají herní situace - kdo kde jezdí.“

Z vítězství se však zatím neradoval. Branka v Liberci stačila jen k bodu, přestože kohouti vedli 3:0, jenže v závěru třetí třetiny si nechali dát dva góly ve vlastní přesilové hře a nakonec padli v prodloužení. Nevídaný kolaps.

Přitom hráli dlouho skvěle, energicky, soustředěně, nebezpečně. Pak obrovitý bek Škůrek namazal libereckému Valskému na kontaktní gól a kohouti se sesypali. Spartu dokonce přestříleli 42:19, ale rovněž prohráli. „To jsme hráli fakt dobře, moc jsme je k ničemu nepustili, spoustu puků jen vyhazovali. Dobře jsme po nich šli, napadali je. Dostali jsme lekci z produktivity,“ povzdechl si Nahodil.

„A v Litvínově jsme taky měli minimálně dva body brát,“ připomíná se šesti góly nejlepší kanonýr mančaftu Zbyněk Irgl další zbytečnou porážku 1:2 na ledě lídra.

„Je to zklamání. Za poslední tři zápasy jsme měli uhrát rozhodně víc než jeden bod. Snad jsme si to vyžrali teď a já doufám, že nás to posílí,“ věří brankář Jan Lukáš.

Olomouc vs. Plzeň 9. kolo extraligy Po úterním vítězství 6:4 nad Banskou Bystricou v Lize mistrů přeladí hokejová Škoda Plzeň znovu na extraligovou vlnu. V devátém kole nastoupí v 18 hodin proti domácí Olomouci, pikantní duel čeká útočníka Jana Eberleho, který do Plzně přišel v létě právě z týmu Hanáků. „V Lize mistrů nám slušně fungovala přesilovka, kterou dobře dirigoval David Stach. Snad to přeneseme i do domácí soutěže,“ uvedl kouč Škody Ladislav Čihák. (es)

Posílí sotva, ale byla by škoda, kdyby fiasko z Liberce olomoucké dříče srazilo. Platí, že ročník rozjeli slibně, zanechávají dojem u soupeřů, jenže bez efektu. Bodů měli posbírat víc.

Hanáci bodovali v pěti z osmi zápasů, připsali si tři vítězství (nad Karlovými Vary, v Třinci, s Vítkovicemi) a s 11 body jsou desátí. Předvádí ale lepší hokej, než napovídají výsledky (kromě porážky v Hradci Králové). Ačkoli průměrný věk olomoucké sestavy je nejvyšší v extralize (28,8 roku, v Liberci nasadila hned jedenáct třicátníků), na bruslivém stylu to moc znát není. „Pohyb máme dobrý, já se cítím dobře,“ povídá sedmatřicetiletý Irgl.

Olomouc po třech sezonách už nevede zkušený trenér Zdeněk Venera, povýšili jeho asistenti Jan Tomajko se Zdeňkem Motákem, pokračují v nastolené práci, přidali jen detaily, například při napadání, a na kohouty se zatím dívá možná až překvapivě hezky.

„Navazuje se na práci, oba trenéři tady byli současně s panem Venerou. Pracuje se na detailech, mění se drobnosti ve hře, které chtějí trošku jinak. Není to zase tak markantní rozdíl,“ líčí útočník Vilém Burian. „V určitých fázích hry dokážeme lépe napadat, zapracovali jsme víc na forčekingu. V tom jsme trošku odvážnější.“

Jen by v Olomouci potřebovali víc Irglů, ryzích střelců. „Olomouc šla poslední sezony hodně nahoru a ukazuje, že umí hrát s každým. Věřím, že můj příchod jí pomůže a budeme vyhrávat tyhle vyrovnané zápasy, jaký byl třeba se Spartou,“ přeje si Nahodil. „Jen ty góly...“

V pátek (18.00) je budou kohouti potřebovat v domácí bitvě proti Plzni. „Tady je specifické prostředí,“ poznal rychle Nahodil kouzlo olomoucké plecharény. „Fanoušci jsou parádní, musíme jim vrátit důvěru a vyhrávat.“