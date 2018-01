Fér gesto hokejové Olomouce. A přišla odměna: výhra

Právě hráč s patnáctkou na zádech ukázal v utkání i své morální kvality, když ve třetí třetině za stavu 3:2 odvolal vyloučení boleslavského Žejdla. „Chtěl jsem obkroužit bránu a upadl jsem. Hráč tam sice měl hokejku, ale tohle bych měl ustát. Myslím, že v tom byl nevinně a mně jen podjela brusle,“ vysvětlil Eberle s tím, že nad tím neměl důvod přemýšlet.

„Obecně by se to v lize mělo držet, a když to faul není, proč si brát výhodu na svou stranu? Ostatně přifilmované pády by se měly vymýtit. Nechci, aby mě někdo plácal po ramenou. Spíš jsem byl naštvaný na sebe, že jsem se připravil o šanci.“

Hokejový pánbůh za to snad pomohl kohoutům ke třem bodům, nejvíc pro to ale udělali sami. V sedmé minutě šli během 26 vteřin šikovnou tečí Strapáče a bombou Hermana do vedení 2:0, Bruslaři ale dokázali do 29. minuty vyrovnat.

„Bohužel náš výkon byl ovlivněný špatným začátkem. Věděli jsme, že je Olomouc nebezpečná z rychlých útoků, ale dvakrát jsme nepokryli druhou vlnu a dostali jsme z toho dva góly. I když jsme dokázali srovnat, stálo nás to obrovské množství sil a naše produktivita není momentálně ideální,“ litoval boleslavský asistent Boris Žabka.

Na kohouty ještě nestihla ztráta vedení naplno dolehnout, když jim ho vedení Vilém Burian. Vyjel si před branku a zblízka mezi betony dokázal překonat Maxwella. „Dlouho jsme v přesilovce gól nedali a tentokrát nám vyhrál zápas. Ve třetí třetině měla Boleslav šance, ale Braňo (Konrád) podal výborný výkon. Pro nás jsou tyto body strašně důležité,“ přiznal olomoucký asistent Jan Tomajko.

Na mysli měl hlavně psychickou vzpruhu, kterou je pro kohouty tříbodová injekce po dvou porážkách se Spartou a Pardubicemi v posledních kolech. Stále tak zůstávají na šesté příčce se šestibodovým náskokem před Spartou.

V neděli se představí na ledě páté Komety Brno (15.00). „Extraliga je vyrovnaná. Jsou sice odskočené týmy nahoře, ale každý dokáže porazit každého. My k tomu v Brně musíme přistoupit od první minuty na sto procent a pak budeme mít šanci tam vyhrát,“ věří Eberle.