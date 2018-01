Děkuju fanouškům, užíval si olomoucký útočník Irgl ovace

„Do prázdné brány mi to jde,“ smál se Irgl. „Výborně to udělal Vilda Burian, který mi hráče odblokoval a přede mnou už byla jen prázdná brána.“

Gól jako gól. Potěšil vás?

Chtěl jsem dát gól, to v každém případě. Je to dobrý, protože po dvou porážkách to pro nás byl důležitý zápas. Jsme všichni moc rádi za tři body.

Výhra se ale rodila těžce, v čem byla Boleslav nepříjemná?

Věděli jsme, že výborně bruslí a všechno tlačí dopředu. Chtěli jsme si dát hlavně pozor, ať nás nikde nepřečíslí a nikde nepropadneme, a to se nám docela povedlo. Myslím, že jsme to pokryli výborně, neměli z toho nějakou šanci. Zahráli jsme výborně i do obrany.

Přišli jste o dvougólové vedení, báli jste se o výsledek?

Bylo výborné, že Vilda dal hned gól na 3:2. Pomohlo nám jít do třetí třetiny s gólem na naší straně. Hraje se lépe, než když musíte dotahovat.

Při přesilovce jste operoval na modré čáře. Nová role?

To už jsem hrával, v Třinci tedy méně. (smích) Ale ještě jsme přesilovky dobře nesehráli, musíme na tom pracovat.

Jaké máte dojmy z krátkého pobytu v Olomouci?

Je tu strašně poctivý mančaft, který opravdu dře šedesát minut. Bruslí, napadá, hraje do těla a kluci si opravdu dovolí, neodhazují puky od sebe, takže hokej se mi líbí. Důležité bude sbírat body.

Fanoušci vás po zápase vyvolali na děkovačku. Jak jste si ji užil?

Je to pěkný pocit, slyšet, když celý stadion skanduje vaše jméno. Chtěl bych za to fanouškům poděkovat, to jsou momenty, pro které člověk hraje hokej. Vidět plnou halu spokojených fanoušků, jak si to užívají.