Tápání na konec roku. Oslabená hokejová Olomouc ale stále jede nad plán

Pražané ve vyrovnaném boji ujížděli do brejků a precizně je zakončovali. Třetí výhrou v řadě Moře ukončili sérii pěti triumfů.

Zvlášť mizerný pocit měl obránce Robin Staněk, jenž si připsal pět minusových bodů. Na ledě byl tedy u všech inkasovaných branek týmu.

Den blbec. Stane se. Stal se i proto, že Olomouc měla obří trable už se složením defenzivy. Bez pěti beků vyhrála po nájezdech předchozí kolo v Třinci, proti Spartě jí však mohlo chybět všech šest obránců, se kterými začínala sezonu. Odpadl totiž i terminátor Jiří Ondrušek. Proto se šestatřicetiletý matador Tomáš Houdek kousl a naskočil i se zraněním. V přesilovce od modré čáry snížil ve 42. minutě na 1:2, ale skvěle organizovaná Sparta drama nedopustila. A znovu záhy odskočila na dvě branky.

Stejně to zvládla i po další kontaktní trefě olomouckého útočníka Petra Strapáče. „Sparta nám bohužel dala lekci z produktivity. Pokaždé, když jsme se dostali do kontaktu, tak nám zase utekla. Musím říct, že byla lepší v proměňování šancí a vyhrála zaslouženě,“ uznal Strapáč.

Pražané měli zápas pod kontrolou. Hlavně proto, že v první třetině skvěle chytající Sami Aittokallio zneškodnil šance Strapáče, Eberleho i Laše. Domácí Finovi v kleci nemohli přijít na jméno. Mimochodem druhé jméno borce, který v Coloradu ochutnal dvakrát slavnou NHL, je Tapani - k olomouckému tápání v útoku příznačné...

„Dostali jsme lekci z efektivity,“ souhlasil se Strapáčem olomoucký asistent trenéra Zdeněk Moták. Dokládá to i počet střel na branku 31:24. „Vytvořili jsme si dost brankových příležitostí. Ale pustit sparťany do přečíslení se nevyplácí. Zakončili všechna. To bylo rozhodující.“ Hosté působili kompaktně, věděli, co chtějí hrát, a taktiku plnili. Kohouty nepřejeli, leč přelstili.

Hodně vidět byli útočníci Říčka s Vránou či bek Piskáček (všichni 1+1). „Navázali jsme na poslední dva povedené zápasy. Vše si sedlo – výborný výkon gólmana, defenziva, střední pásmo, dařilo se nám proměňovat protiútoky,“ pochvaloval si sparťanský asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.

„Ve třetí třetině už jsme trochu uvadali a byli jsme moc zatlačení ve vlastním pásmu. Náš třetí a čtvrtý gól, kterými jsme reagovali na branky soupeře, nám vždycky hrozně pomohly. Olomouci jsme odskočili a hrálo se nám zase trochu lépe,“ přikývl Jan Piskáček, jenž se trefil téměř po roce.

Hosté si lehce poradili s provizorní defenzivou Mory, které chyběli otec a syn Galvasové, Ondrušek, Škůrek a kapitán Vyrůbalík. Navíc v útoku absentovali Skladaný s Káňou. A to už je solidní ztráta opor, jež by otřásla i s týmy, které mají na rozdíl od Olomouce širší soupisku.

Bohatýrská Sparta dokázala Michálka, Kumstáta a Černocha nahradit lépe. „Pět elitních obránců, dva útočníci, to není obvyklá ztráta,“ povzdechl si Moták. „Byla tam nezkušenost, ale musíme se s tím popasovat. Nevymlouváme se.“

Jedno pozitivum zdravotní patálie v obraně Olomouce však ukázaly: klub na marodku reagoval „příletem“ Zdeňka Čápa. Pětadvacetiletý zadák nedostával v našlapaném Hradci Králové prostor a na měsíčním hostování na Hané chce dokázat, že na extraligu stačí. Proti Spartě to rozhodně naznačil.

Působil jistě a blýskl se dvěma zajímavými ofenzivními výlety, navrch přidal čtyři střelecké pokusy.

Pokud v těchto výkonech bude pokračovat, měla by se Olomouc snažit o jeho setrvání. Ještě víc se bude snažit o to, aby navázala na povedený závěr roku, který sice zakončila krutou porážkou, jež však nic nemění na tom, že kohouti jsou na šestém místě s 55 body milým překvapením extraligy. „Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že takhle na tom budeme, tak bychom ani nevěřili. Prostě hrajeme to, co máme. Můžeme se na sebe spolehnout, hrajeme jeden za druhého,“ oceňuje Strapáč.

Moták přikývne: „Hrajeme poctivý, zodpovědný hokej. Troufám si říci, že moderní. Vždy se říkalo, že Olomouc je defenzivní, ale není tomu tak. Hrajeme ofenzivně a je to vidět i v tabulce.“ Jen vydržet.