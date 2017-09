Dát doma jeden gól, to je strašně málo, lamentoval olomoucký trenér

Daleko od prolomení série ale kohouti nebyli, scházelo jim jen dvacet minut. Po dvou třetinách totiž vedli 1:0, když ve vlastním oslabení ujel Burian a dělovkou propálil brankáře Sedláčka. „Věděl jsem, že budu mít dost prostoru, tak jsem zkusil vystřelit a prošlo to,“ popisoval Vilém Burian, který se v šestém kole trefil už potřetí a je nejlepší v týmu. Loni přitom za celou základní část dal osm branek.

Za vedení mohli kohouti děkovat, protože ve druhé třetině byl Hradec Králové rozhodně aktivnější. Ačkoliv oba týmy servírovaly čtyřem tisícovkám diváků dietní podívanou bez vzrušujících okamžiků, ostatně za celý zápas byli jen dva vyloučení, více se hrálo v olomouckém pásmu.

Obrat skóre přinesl až úvod třetí části, kdy nejprve beztrestně dorážel Zigo a ve 46. minutě sebral Konrádovi puk Vopelka. „Obě branky jsme dostali dorážkami zblízka. To musí beci čistit a je to jedna z věcí, na kterých musíme zapracovat,“ zlobil se trenér Venera.

Emoce ukázal hned po druhé brance, kdy to vypadalo, že Konrád měl puk v držení a Vopelka mu ho vyšťouchl z lapačky. „K tomu se nemohu vyjadřovat a ani jsem to neviděl na videu. Navíc já se poslední dobou zlobím pořád,“ pousmál se hořce Venera.

Zblízka viděl druhý gól obránce Jakub Galvas, který Vopelku marně stíhal. „Nevím, jestli to Braňo držel pevně. Jenom jsem jel s hráčem, nadzvedl jsem mu hokejku, Vopelka trochu do Braňa drbl, ale nevím, jestli ho to rozhodilo nebo mu puk vypadl dřív. Každopádně to musíme víc pohlídat a čistit prostor,“ přiznal sebekriticky.

Dvě dorážky zblízka tak připravily kohouty o cenné tři body. Dvě předchozí výhry, které mohli doma potvrdit, tak lehce ztratily na ceně a Konrád inkasoval po 167 minutách. „Tohle se nesmí stát, tyhle šmudlanky nám tam nemůžou spadnout,“ zlobil se Galvas.

Trenér Venera pak stáhl hru na tři útoky a do druhé lajny postavil místo Vlacha důrazného Strapáče. Burian ale další dělovkou jen rozezněl tyč a Holec odkrytou branku zblízka přestřelil. Bednář pak v power play přidal třetí branku Mountfieldu. „Porážka nás mrzí, měli jsme to dobře rozehrané, ale Hradec vyhrál zaslouženě,“ uznal Venera.

„Věděli, jak na nás, a tou jejich hrou nás rozhodili. Musíme se znovu zkoncentrovat a hrát, co umíme nejlépe,“ vyhlíží Jakub Galvas nedělní souboj se Zlínem, který od 17 hodin znovu uvidí plecharéna. Kohouti do něj půjdou z předposledního místa.