Dali jsme Hradci moc místa před brankou, litoval olomoucký Burian

Po dvou třetinách jste vedli 1:0, kde se stala chyba?

Rozehrané to bylo dobře, ale nezvládli jsme poslední třetinu. Už to však začalo v průběhu druhé části, kdy jsme byli hodně pasivní a Hradec se dostával do šancí. Chtěli jsme to zlepšit, ale bohužel jsme inkasovali v první minutě a to je dostalo na koně. Dali jsme jim moc místa před brankou a oni toho využili.

Za stavu 1:2 jste se nadechli k náporu, dal jste tyč, co chybělo?

Tlak byl ve třetí třetině dobrý, měli jsme šance minimálně na vyrovnání, ale chyběl kousek.

Kohoutům jste v oslabení trefil vedení 1:0. Chtěl jste od začátku střílet?

Věděl jsem, že vystřelím, protože bek šel s Hermanem. Proto jsem počítal, že budu mít dost prostoru na střelu a skončilo to v bráně.

Čím si vysvětlit, že další góly jste nepřidali?

Chtěli jsme je zastavovat ve středním pásmu, ale od půlky zápasu se nám to moc nedařilo. Chodili tam rozjetí a to nám dělalo problém. Zareagovali jsme až v okamžiku, kdy jsme dostali dva góly, pak se to zvedlo. I když šance na vyrovnání byly, tak jsme gól nedali.

Byl to typický zápas Mory s Hradcem?

Vypadá to, že poslední dobou to tak je, že je to o gól, přetahujeme se a oni jsou silnější v závěru.

Prohráli jste s ním už pojedenácté. Je tam trauma?

To si nemyslím. Co bylo loni, na to nikdo nemyslí a jede se od začátku.

Čekáte v neděli se Zlínem jiný zápas?

Bude to nepříjemný soupeř, asi hodně urputný v defenzívě. Musíme hrát aktivněji než s Hradcem.