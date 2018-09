Olomoucký trenér Moták po výhře nad Vary: Velice důležité body

„Velice důležité tři body, velice důležité vítězství,“ kladl trenér Mory Zdeněk Moták důraz na každé slovo.

Patří už ke koloritu stařičkého olomouckého zimáku, že na sklonku léta je i uvnitř haly takové teplo, že voda kondenzuje na plexisklech a led nestojí za nic. „Celý den tu byla mlha, naštěstí během zápasu se to rozehnalo. Ale chvílemi jsem se cítil jak ve skleníku, protože vlhkost byla strašlivá, a vypotil jsem snad pět litrů vody,“ přiznal olomoucký útočník Petr Kolouch.

„Puk poskakoval jako pingpongový míček,“ kroutil hlavou jeho parťák Zbyněk Irgl. Navzdory ztíženým podmínkám jejich lajna nastřílela tři góly ze čtyř. „Sedlo nám to. Hrát se Zbyňou, to je sen asi každého hráče. Pro mě jen super a doufám, že nám to bude klapat i nadále,“ přeje si Kolouch.

Krom krásných gólů do šibenic či dotažených blafáků byl k vidění spíše živelný hokej s fůrou nepřesností. A důvodem nebyl jen špatný led. „Na našich holích bylo až příliš nervozity,“ všiml si Moták. „Báli jsme se hrát, první třetina byla ustrašená, ještě horší byl vstup do druhé,“ narážel kouč na vyrovnání Energie po akci Beránka.

Hned za tři minuty ale vrátil domácím druhým gólem klid Irgl. „Je rozený střelec. Je důležité, že ho tu máme. Dokážeme si vytvořit spoustu střeleckých příležitostí, ale dáváme málo gólů. Proto je pro nás velice důležitý článek. A my potřebujeme střílet branky, protože když je dáme, tak náš výkon stoupá,“ vysvětluje Moták.

I když většinu zápasu Energie prohrávala, až do třetího gólu dokázala držet krok. „Odehráli jsme utkání ve velmi dobrém tempu a po padesát minut jsme předvedli velmi dobrý výkon, škoda že nemáme žádné body,“ litoval asistent karlovarského kouče Tomáš Mariška. „Bohužel jsme se nevyvarovali chyb v našem systému, které soupeř nekompromisně potrestal. My jsme dali jen jednu branku a na tu se bude vyhrávat velmi těžko,“ uvědomuje si.

Kohouti zvládli první zápas pod novým trenérským duem a Moták s Tomajkem přinesli na lavičku jednu viditelnou inovaci. Namísto sportovního oblečení zvolili stylové obleky, což je jinde běžné, ale u Mory dosud nevídané. „Je to přece jen společenská událost. U nás v Olomouci je budeme nosit ještě tak čtrnáct dní, ale jak přijde zima, pak oblékneme skafandry,“ narážel Moták na fakt, že stadion v metropoli Hané je v pravém slova smyslu zimní.