Zničení mistra a boj o šestku pokračuje. Spadl z nás tlak, zní z Olomouce

S obavami vyhlíželi fanoušci olomouckých hokejistů závěr základní části po olympijské přestávce. V zápasech, které rozhodují o play off totiž měli tři zápasy venku a doma loňského vítěze extraligy Brno. Ukázalo se však, že pro kohouty žádné předpoklady neplatí. Vyhráli na Spartě i v Mladé Boleslavi a doma si proti Kometě připsali rekordní výhru sezony 7:2. Díky tomu jsou bezpečně v předkole a i před posledním kolem v Jihlavě (16.20) sahají po šestce. „Není to v našich rukou, ale uděláme pro to všechno,“ slibuje trenér a jednatel klubu Jan Tomajko.

Demolice Komety začala hned po dvou minutách, to když se trefil zblízka Jan Káňa. Za třicet sekund už to bylo po švihu Holce 2:0 a třetinu uzavřel třetím gólem Vilém Burian. Všichni přišli do Olomouce právě z Komety. „Někdo v šatně hlásil, že se trefují kluci z Brna. Ještě David Ostřížek chyběl,“ smál se Jan Káňa a přiznal, že na svůj první zápas proti bývalému klubu se těšil. „Byl jsem zvědavý, jaké to bude, protože jsem proti klukům nikdy nehrál. A každý, kdo jsme tam byli, vypíšeme prémii.“

Kohouti byli pod tlakem většinu základní části, hlavně však po novém roce, kdy se jim přestalo dařit, přišli o šesté místo a museli se rvát o desítku. Ve středu si však z Mladé Boleslavi přivezli jistotu předkola a zápas proti Kometě si tak vysloveně užívali. Tolik střel a pohledných kombinací v jednom zápase ještě letos nepředvedli, soupeře přehrávali i rychlostí.

„Už na nás nebyl ten tlak, že musíme udělat předkolo. Už jsme měli splněné a všem se trochu rozvázaly ruce. I na našem myšlení to bylo vidět,“ usmíval se útočník Jan Knotek.

Sám toho byl příkladem. Na gól čekal od konce ledna, proti Kometě se trefil dvakrát a jednou nahrál. „Po dlouhé době jsem něco vsítil. Už jsem na to trošku myslel. Uvidím, jak to bude dál. Hlavně jsem rád, že jsme se dostali do play off,“ mluvil Knotek nepochybně i za všechny spoluhráče.

V závěrečné třetině dokázala Kometa dvěma brankami snížit na 2:4 a ucítila šanci, pryč ji odfoukl pátým gólem právě Knotek a sladkou výhru nad moravským rivalem v závěru ještě pocukrovali Jakub Galvas s Davidem Škůrkem.

„Přijeli jsme sem jako zahrát si na rybník. To byla katastrofa, co jsme hráli. Běží poslední zápasy před play off a my předvedeme tohle? Nepochopitelné,“ nebral si servítky brankář Marek Čiliak, který pohromu v brance Komety absolvoval celou.

V boji o šestku zůstávají všechny čtyři týmy. Zatím ji drží se 76 body Pardubice, o bod méně má Liberec a Olomouc, o další jeden je zpět Zlín. Ani výhra tedy nemusí kohoutům jisté místo ve čtvrtfinále zaručit. „Kdyby se to podařilo, nebrali bychom to jako senzaci, protože jsme se tam v sezoně drželi. Jedeme do Jihlavy uhrát body, pak se uvidí,“ nedělá si hlavu Knotek.