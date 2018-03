Plzeň byla lepší, uznali v Olomouci. Od soupeře slyšeli komplimenty

„Jsme vyřazení, ale se ctí. Chtěli jsme jít dál, jenže to by se musela sejít spousta věcí. Plzeň byla lepší, nezbývá než jí pogratulovat. V útočné fázi má spoustu hráčů, kteří umí dát gól. V efektivitě jsme bohužel zaostávali,“ konstatoval poražený olomoucký trenér Zdeněk Venera.

Plzeň tentokrát šachovou partii plnou osobních soubojů rozsekla už v první třetině. Indrák se prosadil po rychlém výpadu za obranu, Hollweg pak v přečíslení zužitkoval nezištnou přihrávku od Preisingera. A když hned ve 23. minutě prostřelil Konráda tvrdou ranou z pravého kruhu Denis Kindl, sebevědomí domácím ještě narostlo.

Kohouti za stavu 0:3 nenašli jiskru, kterou by zažehli svou obvyklou bojovnost. Nebylo už z čeho brát. „I s předkolem jsme měli v nohách o pět zápasů víc, hráli jsme třináctý zápas po olympijské přestávce a bylo vidět, že nám došly síly,“ uznal Venera.

Plzeň spěchala za rozhodujícím bodem v sérii a nedostala se v utkání pod žádný tlak. „Podali jsme nejlepší výkon v sérii, jim už trošku docházely síly,“ všiml si gólman Miroslav Svoboda.

Ani on nebyl bez práce, ale chytal parádně. Nejlepší zákrok předvedl v 35. minutě v oslabení, kdy bleskovým přesunem zastavil gólovou střelu Marka Laše. „Celý zápas jsme byli lepší, ale Olomouc byla i tak z protiútoků zase hodně nebezpečná,“ uznal kouč Čihák.

Postup Škody podtrhly v závěru dvě přesilovkové akce, Moravčík i Indrák pokaždé „uklízeli“ kotouč do odkryté části branky. „Rozhodla první třetina. Když doma vedeme 2:0, každý soupeř to proti nám má těžké,“ prohlásil Denis Kindl.

Mora v sérii urvala jedinou výhru, hned v první bitvě slavila po samostatných nájezdech. Ale pak čtyřikrát v řadě triumfovali indiáni.

„Olomouce si nesmírně vážím. Jsou to bojovní kluci, celou sezonu hráli výborně, zasloužili si play off a klobouk dolů před nimi. Byla to tvrdá, ale férová série, žádné zákeřnosti, a rozdat i přijmout uměli hráči na obou stranách. Vážíme si práce trenérů i hráčů a přejeme jim jen to nejlepší,“ vysekl soupeři poklonu plzeňský trenér Ladislav Čihák.

„Díky za slova z Plzně. Vyřazení od takového mužstva bylo ctí. Bylo vidět, že se dvěma výhrami u nás se dostali do pohody. Ať jdou co nejdál, ať se jim daří,“ kontroval v duchu fair play Venera.

Kohoutům skončila sezona a postupem do čtvrtfinále vyrovnali své maximum od postupu do extraligy před čtyřmi lety.

Plzeň teď čeká jeden z tria Brno, Pardubice, Liberec.

Jisté je, že Plzeň začne semifinále doma o Velikonocích – v sobotu 31. března a v neděli 1. dubna.