Bez zápalu, bez bodů. Olomoučtí hokejisté přihlíželi výhře Boleslavi

„Na jeden gól nejde vyhrát“ Jediným střelcem olomouckých hokejistů v souboji s Mladou Boleslaví byl Jan Eberle. Z pěkně trefené šibenice tak nemohl mít radost, znamenala jen čestný úspěch při porážce 1:3. Ještě horší než výsledek byl pro kohouty obraz hry. Na ledě to vypadalo, jako by proti sobě hrály týmy z různých soutěží. „Bylo to špatné. Dali jsme jeden gól doma a na to nemůžeme vyhrát,“ uvědomuje si 28letý útočník, pro kterého to byla druhá trefa v sezoně. Celý zápas měla v moci Mladá Boleslav. Nevěděli jste jak na ni?

Začalo to u toho, že jsme hned z první přesilovky dostali gól. Když nám odskočili na dvě branky, tak se nepotřebovali nikam tlačit. Dobře to zavřeli, hráli dobře dozadu. Po našem vstřeleném gólu přišla část, kdy jsme měli přidat další, ale bohužel jsme znovu inkasovali. Čím to, že jste se vůbec neprosadili?

Dobře hráli okolo brány a nám střely neprocházely. Byli jsme málo efektivní. To je téměř trvalý stav. V čem je největší problém, že góly nedáváte?

Sebevědomí nám poroste, když budeme dávat góly. Ale když dáme doma jeden, to by se musel brankář zbláznit, abychom vyhráli. Jediný světlý okamžik byla vaše branka. Vypadalo to, že střelu ještě někdo usměrnil. Bylo to tak?

Nevím. Byl jsem rád, že to propadlo, jestli to někdo tečoval, nevím. Mrzí o to víc ztráty z posledních kol, kdy jste mohli zápasy proti Spartě či Pardubicím vyhrát za tři body?

Víme samozřejmě, že poslední čtyři zápasy se nám nepovedly dorazit do konce za tři body a byly z toho vždycky jeden nebo dva. Na druhou stranu jsme čtyři zápasy v řadě bodovali, od toho se dá odrazit, ale po jednom nebo dvou bodech se to sbírá hůř. Tentokrát nám to nepadlo. Nějaké šance byly, ale bohužel jsme se neprosadili a Boleslav dobře bránila. Musíme zapracovat na koncovce. Doma jste ze šesti zápasů vyhráli jediný, hraje se vám venku lépe?

Není to o tom, jestli hrajeme venku, nebo doma. Je to o soupeři. V Třinci jsme měli tři brejky, které jsme proměnili. Proti Boleslavi jsme neproměnili nic, padl tam jeden gól, a proto jsme prohráli.