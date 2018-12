Sedmá výhra z osmi zápasů. Rozjetá Olomouc chce dál kousat

Vše podstatné se odehrálo během úvodních dvanácti minut, kdy si Mora vystřílela vedení 3:1. „Katastrofální začátek, dovolili jsme domácím lehce rozhodnout zápas. Náš přístup byl opravdu strašný a nezasloužili jsme si vůbec ani bod za to, co jsme v začátku předvedli,“ láteřil kouč Mladé Boleslavi Miloslav Hořava.

Svému týmu vyčítal chladný vstup do zápasu, který neodčinil ani závěrečný tlak a snížení v power play. „Nestalo se nám to poprvé. Stejně jsme začali i s Chomutovem a mohli jsme prohrávat i tam 0:3. Je vidět, že jsme dole a mužstvo zatím není schopné hrát šedesát minut poctivý hokej. Tedy to, co nám dnes předvedla Olomouc. Dala nám lekci, jak se to má hrát,“ uznal.

Poctivost kohouti jistě předvedli, stejně jako svou typickou zarputilost. Hokejovou krásu ale měl zápas pramalou. „Nehráli jsme tak chytře, jak jsme měli. Nehráli jsme na puku, spíš jsme to po sobě plácali,“ přiznal útočník Zbyněk Irgl. Vyhlášený střelec za celý zápas neposlal puk na branku soupeře. „Byl jsem strašně málo na puku a do ničeho jsem se nedostal. To je špatně. Ale na druhou stranu klobouk dolů, jak jsme to ubojovali. Výborně nám zahrála třetí lajna,“ ocenil spoluhráče.

Útok Aleše Jergla, Lukáše Nahodila a Miroslava Holce zařídil dvě branky, včetně té vítězné. Stejně jako ve středu v Brně na Kometě. „Celkem jim to spolu sedí, jsou to tři brusliví chlapci, takže taková hra jim vyhovuje. Dali gól z dorážky a na to jsme apelovali. Pak pod dojmem, že byli úspěšní, začali přehrávat, že budou dávat do prázdné. Jsme s nimi spokojení, ale uvozovky tam jsou, pořád musí pracovat,“ chválil Moták jen napůl.

Mora má za sebou skvostný listopad. Vyhrála sedm z osmi zápasů a získala devatenáct bodů ze čtyřiadvaceti možných. „Kdo se kouká na hokej, tak to možná vidí. Hlavně se změnila bojovnost. Před pauzou jsme byli mrtví, trochu na nás dolehlo psychicky to, že jsme nehráli špatně, ale nesbírali jsme body. Reprezentační pauza nám pomohla, něco jsme změnili a podařilo se nám zvednout,“ souhlasí Irgl.

Díky listopadové jízdě je Mora už pátá, od Irgla ale žádné superlativy ani projevy spokojenosti nečekejte. „Nemyslím, že máme nějaké reálné cíle. Opravdu jdeme zápas od zápasu. Chceme kousat, chceme být nepříjemný soupeř. Tak musíme hrát,“ upozorňuje a mířil tím i na zítřejší zápas v Pardubicích (15.00).

Jediné minus posledních dní je opětovná ztráta kapitána Martina Vyrůbalíka. Sotva vyléčil jedno zranění, přišlo další. „Je to na dlouho… Měsíc a půl…,“ naznačil Moták.