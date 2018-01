Můžeme být spokojení. Je na co navázat, libuje si olomoucký Houdek

Je prohra o tři góly vzhledem k šancím, které jste měli, krutá?

Šance jsme měli, ale Sparta taky. Ona je proměňovala, byla produktivnější, a asi proto vyhrála. Kdybychom dali góly, tak by to vypadalo jinak. Ale štěstí se k nám otočilo zády.

Byl to jediný rozdíl?

Zdálo se mi, že jsme nehráli tak urputně do obrany, jako hrajeme vždycky. Třetí třetinu jsme hráli na riziko, z toho vyplynula přečíslení, která proměnili.

Do jaké míry na to měla vliv absence pěti obránců?

Na to bych se nevymlouval, byl vlastně jenom jeden junior, dalších pět hráčů hrajeme normálně. Hráči chybí, ale zranění k tomu patří. To je hokej, to se stává.

Ale zranění jste nedoléčil.

Úplně fit nejsem, ale bylo to tak, abych mohl hrát.

A byl jste vidět. Kromě vstřeleného gólu jste ale při jedné inkasované brance ztratil hokejku a Sparta ujela do brejku.

Možná jsem tam zbytečně vyrazil. Ještě jsem v souboji ztratil hokejku, pak jsem chyběl vzadu a byl z toho bohužel gól.

Doplatili jste víc na chyby v obraně, nebo na špatnou koncovku?

Asi obojí. Pět gólů je na nás dost, tolik obvykle nedostáváme. Propadali jsme tam. I první gól, co jsme dostali, byl z přečíslení dva na jednoho. A proti soupeři, jako je Sparta, která má šikovné hráče do koncovky, to je smrtící.

Rok jste zakončili sice porážkou, ale jinak ho můžete hodnotit jen kladně, ne?

Myslím, že můžeme být spokojeni s tím, co zatím předvádíme, i když vždycky to může být lepší. V novém roce chceme navázat na výkony z předešlého a znovu sbírat poctivě body. Uvidíme, kam až nás to vynese.

A po osobní stránce?

Druhá půlka roku zatím dobrá, v první jsem byl zraněný a dlouho jsem se z toho dostával.