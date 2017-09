Naštěstí jsme si vyžádali video, oddechl si olomoucký Laš

„Třinečtí jsou hodně rychlí, šikovní na puku, je to ofenzivní tým. Za bod navíc jsme moc rádi,“ říkal Laš, jenž se trefil potřetí.

Až dosud byl Třinec doma stoprocentní. Vy jste s ním v minulé sezoně čtyřikrát prohráli, nedařilo se vám na něj ani v přípravě. Teď to klaplo.

Nevěděl jsem, že byli doma stoprocentní. Protože jsme pokazili nějaké zápasy předtím, tak nám nezbývalo nic jiného než věřit tomu, že si to teď vezmeme z Třince.

Na nájezdy jste ofenzivní třinecké šikuly až nečekaně předčili.

Nájezdy nám vyšly. Ten druhý bod je vždy hodně důležitý, protože se dá získat za mnohem kratší dobu než ten první bod za šedesát minut. Jsme rádi, že ho máme.

I v základní hrací době jste proměnili dva samostatné úniky. Nájezdy vám na brankáře Hrubce vážně vyšly.

Možná že byl trošku studený. Dneska jsme ho nezaměstnali a potom, když jsme na něho jeli, tak to asi nebylo nic příjemného. Navíc se nám to povedlo dobře trefit.

Jak vám bylo v prodloužení na trestné lavici?

Bylo mi špatně, chtěl jsem, abychom získali druhý bod. To se nakonec povedlo, díky klukům, že to ubránili a zvládli to na nájezdy. Trošku se mi ale ulevilo, že byl Zbyněk Irgl v pohodě, protože jsem měl první pocit takový, že na mantinel spadl hodně špatně, i když to nebylo mým zaviněním.

Tentokrát jste ale neuspěli v žádné z mnoha přesilovek.

To také souvisí se stylem, který hraje Třinec – v oslabení je hodně aktivní, a přestože jsme se na to připravovali, tak jsme z přesilovek nic moc nezvládli.

Překvapilo vás, že sudí uznali Sundherův gól? Puk dostal do sítě i s obráncem a brankářem.

Asi překvapilo. Já jsem tedy zrovna tu situaci neviděl, ale přišlo mi, že si byl sudí docela jistý tím, že gól platit neměl. Naštěstí si to zkontroloval s videorozhodčím a potom i na záběru na kostce bylo vidět, že puk přešel čáru dřív, než byla branka posunutá. Takže zřejmě správné posouzení.

Ještěže jste si video vyprotestovali, jinak by sudí nejspíš videorozhodčímu ani nevolal.

Naštěstí to šel kapitán reklamovat. To je potřeba, kór když víme, že jsme v právu. Dobře že k tomu přistoupili s rozumem.